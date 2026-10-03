Perú - Colombia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso internacional de la selección por fecha FIFA

Perú y Colombia se enfrentan en el amistoso por fecha FIFA. Foto: CONMEBOL/composición LR

Perú y Colombia se enfrentan en el amistoso por fecha FIFA. Foto: CONMEBOL/composición LR

La selección peruana continúa con su preparación de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Mano Menezes afrontará su cuarto y último partido de la fecha FIFA ante su similar de Colombia. Luego de haber caído en dos de sus tres primeros encuentros, la ‘Bicolor’ buscará cerrar su gira con un triunfo ante el conjunto cafetero.

En cuanto a Colombia, perdió por 1-0 ante la selección de Paraguay en su último partido amistoso y previo a dicho encuentro, igualó a uno ante México. Por ello, buscarán el triunfo ante la blanquirroja, para sumar su primera victoria en los recientes amistosos internacionales.

¿Cuándo juega Perú vs Colombia?

Ambos equipos se enfrentan el martes 6 de octubre en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 26.000 espectadores.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

El encuentro arrancará a las 6.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 5.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.45 p. m.

España: 1.45 a. m. (miércoles 7/10)

¿En qué canal ver Perú vs Colombia?

Puedes ver el enfrentamiento entre Perú y Colombia por América TV. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la fecha FIFA.

Pronósticos para Perú vs Colombia

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Colombia sobre Perú.