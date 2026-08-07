Corte de Lambayeque entrega 66 equipos de cómputo a jueces de paz de cuatro provincias

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Como parte de las acciones orientadas a mejorar las condiciones en las que los jueces de paz brindan el servicio de justicia en sus comunidades, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó la entrega de equipos de cómputo a 66 jueces y juezas de paz de las provincias de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe y del distrito de Llama (Provincia de Chota). La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte, Dr. César William Bravo Llaque, junto al coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), Abg. Han Alarcón Bernal, y contó con la participación del coordinador de Informática, Ing. Walter Manuel Ascorbe Díaz.

Durante su intervención, el coordinador de ODAJUP destacó que la entrega de los equipos responde al compromiso institucional asumido al inicio de la gestión para reducir la brecha tecnológica existente en los juzgados de paz, muchos de los cuales aún trabajaban con equipos que habían superado su vida útil. Asimismo, resaltó que esta implementación permitirá agilizar la labor jurisdiccional y mejorar la atención que reciben los ciudadanos, especialmente en las localidades más alejadas del distrito judicial.

La iniciativa refuerza el compromiso con la justicia en comunidades rurales. Foto: difusión.

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque recordó que los jueces de paz constituyen el primer contacto de la ciudadanía con el Poder Judicial y representan a la institución en las zonas más distantes de la región. En ese sentido, los exhortó a utilizar adecuadamente los equipos entregados y a continuar desempeñando sus funciones con honestidad, transparencia y compromiso con la población, destacando además la importancia de atender con especial diligencia los casos de violencia contra la mujer y violencia familiar.

En representación de los jueces de paz, José Antonio Manzanares Vásquez, juez de paz de segunda nominación del distrito de Oyotún, agradeció la entrega de los equipos de cómputo y el acompañamiento permanente que brinda la ODAJUP mediante capacitaciones y asesoría técnica para el adecuado ejercicio de sus funciones. Asimismo, expresó el reconocimiento de los jueces de paz por el respaldo recibido para mejorar las condiciones en las que administran justicia en beneficio de sus comunidades. Durante su intervención también planteó propuestas orientadas a mejorar las condiciones en las que desarrollan su labor, las cuales fueron recibidas por la Presidencia de la Corte para su evaluación y canalización ante las instancias competentes.

En respuesta, el presidente de la Corte manifestó que gestionará el traslado de estas inquietudes ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, reiterando que la institución continuará impulsando acciones para respaldar el trabajo de los jueces de paz y fortalecer la justicia en las zonas más alejadas del distrito judicial. Asimismo, resaltó que la entrega de los equipos ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por la Corte ante el Poder Judicial y al trabajo conjunto de la ODAJUP y la Coordinación de Informática.

Con esta entrega, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la Justicia de Paz, dotando a sus órganos jurisdiccionales de mejores herramientas tecnológicas para acercar el servicio de justicia a la ciudadanía y garantizar una atención más eficiente, especialmente en las comunidades rurales y de difícil acceso.