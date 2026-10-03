San Marcos avanza en la creación de la la primera escuela pública de cine del país Composición LR / UNMSM

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó la creación de la primera Escuela Profesional pública de Cine y Artes Audiovisuales del Perú. La iniciativa es impulsada por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FLCH) y busca ampliar el acceso a una formación universitaria especializada en cinematografía y producción audiovisual.

La decisión representa un paso decisivo en el proceso iniciado por la FLCH, cuyo Consejo de Facultad aprobó el proyecto de creación de la escuela en mayo pasado. La propuesta deberá ahora continuar su trámite institucional ante la Asamblea Universitaria, instancia que tendrá que ratificar la medida para integrar la escuela formalmente a la oferta académica y a los futuros procesos de admisión de la Decana de América.

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¿Por qué se busca crear una Escuela Profesional de Cine y Artes Audiovisuales?

La decana (e) de la FLCH de San Marcos, Dra. Emérita Escobar Zapata, consideró que la apertura de una escuela pública profesional dedicada al cine y la producción audiovisual es una deuda histórica del país. “(…) mientras muchos países de América Latina ya cuentan con escuelas públicas de cine, acá únicamente el sector privado ha tenido esta posibilidad”, indicó.

Actualmente, la formación vinculada a este campo se desarrolla en la UNMSM como parte de la carrera de Comunicación Social. Con la creación de la nueva escuela se proyecta ofrecer una formación profesional especializada con menciones en áreas como guion, dirección, fotografía y producción.

Alto interés de los estudiantes por la formación audiovisual

La autoridad universitaria también destacó el creciente interés de los estudiantes por orientar su formación e investigación hacia el campo audiovisual. “A partir del séptimo ciclo, un 48% de nuestros de Comunicación Social demandan hacer trabajos de investigación en el terreno audiovisual. En 2024 se estrenaron 94 largometrajes nacionales”, precisó.

En ese sentido, la futura Escuela Profesional de Cine y Artes Audiovisuales estará orientada a integrar la formación teórica, crítica y práctica del lenguaje cinematográfico y audiovisual, así como a promover la creación, investigación y reflexión en torno al cine y los medios audiovisuales. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, con quien se suscribió un convenio en junio pasado para la creación e implementación de la escuela.

¿Cuántas vacantes se habilitarán para la primera escuela pública de cine y audiovisual en Perú?

Con la aprobación del Consejo Universitario, el proyecto deberá continuar el procedimiento correspondiente ante la Asamblea Universitaria, instancia que tendrá a su cargo la evaluación para la aprobación definitiva. Una vez culminado este proceso, San Marcos podrá avanzar hacia la implementación de la nueva escuela y definir su incorporación a la oferta académica y a los futuros procesos de admisión de la universidad.

De acuerdo con la decana Emérita Escobar, para una primera convocatoria se proyecta ofrecer 25 vacantes y se estima que la carrera podría concitar el interés de alrededor de 100 postulantes.