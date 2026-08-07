Dictan prisión preventiva para investigado por presunto robo agravado contra madre de familia

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por cuatro meses contra L.M.A.P. (23), investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de C.C.G.B.

La medida fue dictada por la magistrada María Luzcelina Vásquez Vásquez, luego de evaluar los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Como parte de la decisión, se dispuso el internamiento del investigado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (Ex Picsi), mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la investigación fiscal, la agraviada se constituyó hasta la calle Valdiviezo, en la urbanización La Primavera, en Chiclayo, con la finalidad de dejar a su menor hijo en su reforzamiento de estudios. Mientras esperaba que le abrieran la puerta y realizaba una llamada telefónica, fue interceptada por un sujeto que descendió de una mototaxi e intentó arrebatarle su equipo celular.

De acuerdo con la imputación, al oponer resistencia se produjo un forcejeo, durante el cual el investigado logró apoderarse del teléfono móvil, ocasionando además que la agraviada y su hijo cayeran al suelo. Tras el hecho, el vehículo menor emprendió la fuga, mientras que el presunto autor escapó corriendo con dirección a un establecimiento cercano.

La víctima, con el apoyo de vecinos y transeúntes, inició la persecución del sujeto. Durante su intento por detenerlo, la agraviada volvió a ser agredida físicamente, aunque los ciudadanos continuaron siguiéndolo hasta lograr reducirlo y retenerlo, permitiendo posteriormente la intervención del personal policial.

Los efectivos trasladaron al investigado a la Comisaría PNP Norte y, posteriormente, a la Unidad de Flagrancia, quedando a disposición del Ministerio Público, que sustentó el requerimiento de prisión preventiva ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con una respuesta oportuna frente a los delitos cometidos en flagrancia, garantizando el debido proceso y contribuyendo a la protección de las víctimas y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.