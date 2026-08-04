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Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Chiclayo continuará operando hasta enero de 2027

La medida, oficializada por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, optimiza la gestión jurisdiccional y mejora la atención a los usuarios del sistema de justicia penal.

Las evaluaciones de productividad se orientarán al cumplimiento de estándares, priorizando la resolución de casos penales y la correcta carga procesal. Foto: difusión.
Las evaluaciones de productividad se orientarán al cumplimiento de estándares, priorizando la resolución de casos penales y la correcta carga procesal. Foto: difusión.
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El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio del distrito y provincia de Chiclayo continuará funcionando por seis meses más, tras la prórroga de su vigencia dispuesta por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y oficializada por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mediante la Resolución Administrativa N.° 001063-2026-P-CSJLA/PJ.

La medida entró en vigor el 1 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027, garantizando la continuidad de la labor jurisdiccional y la atención oportuna de los procesos penales que conoce este órgano jurisdiccional.

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La resolución, suscrita por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, da cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N.° 000262-2026-CE-PJ, que autorizó la prórroga del funcionamiento del juzgado transitorio.

Asimismo, la disposición establece lineamientos para optimizar la gestión jurisdiccional. En ese sentido, precisa que, para la medición de la productividad y la aplicación de los estándares de producción, cuando los procesos relacionados con los delitos previstos en los artículos 122-B, 149 y 274 del Código Penal representen el 75 % o más de la carga o producción mensual, estos serán evaluados conforme a los estándares correspondientes al proceso inmediato.

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La resolución también dispone que la evaluación de los órganos jurisdiccionales penales continúe priorizando el nivel resolutivo y la consistencia de la información registrada sobre su carga procesal. En ese marco, la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal analizará la continuidad o reubicación de los órganos jurisdiccionales transitorios que presenten bajos niveles de producción sin causa justificada.

Con esta prórroga, se asegura la continuidad del funcionamiento del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Chiclayo, permitiendo mantener la capacidad de respuesta del sistema de justicia penal y garantizar una atención eficiente a los usuarios del servicio de administración de justicia.

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