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Docente detenido por tocamientos indebidos fallece dentro de comisaría de Puno: familia exige investigación

El profesor había sido detenido tras una denuncia por tocamientos indebidos. Sus allegados exigen que se realice una necropsia y se esclarezcan las causas de su muerte.

La familia del docente fallecido exige una investigación tras lo sucedido
La familia del docente fallecido exige una investigación tras lo sucedido | Composición LR
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Un docente que permanecía detenido en el calabozo de la Comisaría Sectorial de Macusani, en la provincia de Carabaya (Puno), fue hallado sin vida durante la madrugada de este jueves. El caso ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares, quienes exigen una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Juan M., natural de Cusco, se encontraba bajo custodia policial tras haber sido denunciado por un presunto caso de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado oficialmente cómo ocurrió la muerte del detenido dentro del recinto policial.

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Familiares piden intervención del Ministerio Público

Tras conocer el fallecimiento, los familiares del docente llegaron a la dependencia policial y solicitaron la intervención inmediata del Ministerio Público para que se practique la necropsia de ley y se determinen las causas exactas de la muerte.

Asimismo, demandaron que las investigaciones establezcan si existió alguna negligencia o responsabilidad del personal policial encargado de la custodia mientras permanecía detenido en la comisaría.

Los parientes también sostuvieron que Juan M. era víctima de una presunta calumnia relacionada con la denuncia presentada en su contra por familiares de la menor, por lo que pidieron que ese caso también sea investigado.

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Policía aún no emite pronunciamiento

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional del Perú no había emitido un pronunciamiento oficial para explicar las circunstancias en las que el docente fue encontrado sin vida en el calabozo de la Comisaría Sectorial de Macusani.

El Ministerio Público deberá dirigir las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

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