El Niño pone en jaque la historia del Perú: más de 8.000 yacimientos arqueológicos no tienen resguardo ante fuertes lluvias

La costa norte es la más vulnerable, aunque también hay riesgos en la costa central y sur. Muchos yacimientos carecen de medidas adecuadas de protección y vigilancia técnica. | Foto: Andina/Composición LR

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Más de 8.000 sitios arqueológicos del Perú se encuentran expuestos ante los efectos del fenómeno El Niño, especialmente en la costa, donde las lluvias intensas, inundaciones y activación de quebradas podrían afectar estructuras construidas con barro y adobe. La arqueóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Ana Cecilia Mauricio, advirtió que el Ministerio de Cultura no tendría capacidad operativa ni presupuesto suficiente para proteger más del 70% del patrimonio arqueológico nacional.

La mayor preocupación se concentra en la costa norte, donde el impacto de las precipitaciones podría ser más severo, aunque también existirían riesgos en la costa central y sur. Mientras complejos emblemáticos como Caral, Chan Chan, las Huacas de Moche y Pachacámac cuentan con proyectos de conservación, numerosos yacimientos ubicados entre los valles y el litoral permanecen sin medidas de protección física ni vigilancia técnica.

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Costa norte concentra sitios arqueológicos vulnerables ante lluvias e inundaciones

La fragilidad aumenta en monumentos levantados con materiales sensibles al agua, como el adobe y el barro. En estos casos, una temporada de lluvias intensas puede provocar erosión, empozamientos y daños estructurales. Según Mauricio, los yacimientos costeros menos conocidos enfrentan una situación más compleja porque no disponen del mismo nivel de inversión ni de programas permanentes de conservación.

Lambayeque aparece entre las zonas que requieren especial atención. La eventual activación del río Reque podría comprometer sitios vinculados a las culturas Moche, Lambayeque y Chimú. A los daños causados directamente por las lluvias se suma otro problema: familias afectadas por inundaciones o pérdida de cultivos pueden desplazarse hacia terrenos considerados intangibles, mientras la expansión agrícola también puede avanzar sobre áreas arqueológicas.

Mapas de riesgo de la PUCP buscan priorizar la protección del patrimonio

Ante las limitaciones presupuestales, un equipo de la PUCP encabezado por Mauricio desarrolló una metodología basada en Sistemas de Información Geográfica. La propuesta utiliza información pública de entidades como Cenepred, los ministerios de Vivienda, Educación y Energía y Minas para elaborar mapas de calor y matrices que permitan identificar qué monumentos presentan mayor exposición frente a lodo, inundaciones o acumulación de agua.

El análisis prioriza los primeros 1.000 metros desde la línea costera hacia las partes altas de los valles. La metodología incluye pautas para que gobiernos regionales y municipalidades puedan desarrollar diagnósticos con sus propios equipos técnicos, sin recurrir necesariamente a consultorías externas. Mauricio remarcó que el patrimonio arqueológico es un recurso no renovable, por lo que cualquier pérdida física sería irreversible y también podría afectar la investigación, la actividad turística y las economías locales.