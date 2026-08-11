HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿'Choros' en el Congreso? y el romance de Castillo y Catherin Palomino en Barbadillo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Senador Edgar Mancha pide reevaluar protección a Dina Boluarte por muertes en el sur: "Tiene que haber sanción política"

Ante la propuesta de una Comisión Investigadora, el senador exigió sancionar a Dina Boluarte, Alberto Otarola y otros implicados por las víctimas en las protestas. Además, calificó de "lamentable" el blindaje a la exmandataria por parte del anterior Congreso.

Senador Edgar Mancha exige sanción política para Dina Boluarte por muertes en protestas.
Senador Edgar Mancha exige sanción política para Dina Boluarte por muertes en protestas. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El senador por Puno de Renovación Popular, Edgar Mancha, se mostró a favor de revisar la protección parlamentaria que recibió la expresidenta Dina Boluarte por parte del anterior Congreso por las muertes ocurridas durante las protestas en 2022 y 2023.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Tiene que haber sanción política para quienes estaba en ese momento, la señora Boluarte, su ministro Otárola, los altos mandos”, indicó Mancha vía RPP.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Tras la propuesta de una Comisión Investigadora para investigar los abusos y excesos registrados en las movilizaciones sociales, el legislador indicó que resulta necesario establecer responsabilidades por los fallecidos durante las manifestaciones en el sur.

PUEDES VER: Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

lr.pe

El senador explicó que regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco exigen justicia, debido a los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las movilizaciones. Asimismo, Mancha señaló que el malestar social no solo responde al abandono histórico del Estado en infraestructura y servicios básicos, sino a la falta de respuesta judicial para los deudos.

“La indignación todavía está muy latente en el sur andino desde Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Puno, las zonas altas de Arequipa, Moquegua, Cusco, las zonas donde prácticamente hubo estos abusos por parte de la policía y el Ejército (…) el otro tema son la atención a las demandas históricas. Entonces, eso se complementa con que el sur andino tiene esa sensación de que este Estado siempre los ha tenido abandonados”, indicó.

Al ser consultado sobre el trabajo del Ministerio Público y el rol de las altas autoridades durante ese periodo, el parlamentario afirmó que la gestión anterior interfirió en las investigaciones.

PUEDES VER: Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

lr.pe

"Se sobreentendía que en el anterior gobierno de la señora Boluarte estaba poniendo, digamos así, como cortapisas o se estaba ahí interfiriendo en lo que respecta a lo que tiene que hacer el Ministerio Público”.

En ese sentido, el senador enfatizó que el proceso judicial debe señalar a los autores directos, pero también debe castigar a las cabezas del Ejecutivo que lideraron el gobierno en ese momento.

Respecto al archivo previo de las denuncias constitucionales contra Boluarte en el Congreso —mismo que contó con votos de su bancada—, Mancha calificó esa decisión como un hecho desafortunado. Ante la posibilidad de reevaluar esa postura a través de las nuevas iniciativas legislativas, el parlamentario manifestó su respaldo a una nueva revisión.

"Sí, pues, muy lamentable (...). Obviamente tiene que hacerse; si así lo establece esta Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que también se puede hacer con el mejor propósito, sobre todo de buscar la reconciliación con el sur andino”.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gobierno de Keiko Fujimori nombra como viceministros a exfuncionarios de la gestión de Dina Boluarte

Gobierno de Keiko Fujimori nombra como viceministros a exfuncionarios de la gestión de Dina Boluarte

LEER MÁS
Milagros Samillán: “Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación”

Milagros Samillán: “Queremos decirle a la señora Keiko Fujimori que sin justicia no puede haber reconciliación”

LEER MÁS
Familiares de víctimas de la dictadura fujimorista anuncian protestas contra Keiko Fujimori este 27 y 28 de julio

Familiares de víctimas de la dictadura fujimorista anuncian protestas contra Keiko Fujimori este 27 y 28 de julio

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

Pedro Castillo sobre chats que lo vinculan con Catherin Palomino: "Pretenden manchar mi honor"

LEER MÁS
Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

Congreso: presentan proyecto de ley para derogar la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú

LEER MÁS
Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

Harvey Colchado es acusado de ocultar su ocupación en un documento oficial para alquilar un inmueble a la PNP

LEER MÁS
Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

Diputada Catherin Palomino habría amenazado y exigido S/300 mil a familiares de Pedro Castillo tras insultarlos por WhatsApp

LEER MÁS
Registran citas con Keiko Fujimori en el Despacho Presidencial mientras ella estaba de viaje

Registran citas con Keiko Fujimori en el Despacho Presidencial mientras ella estaba de viaje

LEER MÁS
Harvey Colchado en manos de la Comisión de Ética tras acusación fiscal

Harvey Colchado en manos de la Comisión de Ética tras acusación fiscal

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025