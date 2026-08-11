Senador Edgar Mancha pide reevaluar protección a Dina Boluarte por muertes en el sur: "Tiene que haber sanción política"

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El senador por Puno de Renovación Popular, Edgar Mancha, se mostró a favor de revisar la protección parlamentaria que recibió la expresidenta Dina Boluarte por parte del anterior Congreso por las muertes ocurridas durante las protestas en 2022 y 2023.

“Tiene que haber sanción política para quienes estaba en ese momento, la señora Boluarte, su ministro Otárola, los altos mandos”, indicó Mancha vía RPP.

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Tras la propuesta de una Comisión Investigadora para investigar los abusos y excesos registrados en las movilizaciones sociales, el legislador indicó que resulta necesario establecer responsabilidades por los fallecidos durante las manifestaciones en el sur.

El senador explicó que regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco exigen justicia, debido a los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las movilizaciones. Asimismo, Mancha señaló que el malestar social no solo responde al abandono histórico del Estado en infraestructura y servicios básicos, sino a la falta de respuesta judicial para los deudos.

“La indignación todavía está muy latente en el sur andino desde Huancavelica, Ayacucho, Apurimac, Puno, las zonas altas de Arequipa, Moquegua, Cusco, las zonas donde prácticamente hubo estos abusos por parte de la policía y el Ejército (…) el otro tema son la atención a las demandas históricas. Entonces, eso se complementa con que el sur andino tiene esa sensación de que este Estado siempre los ha tenido abandonados”, indicó.

Al ser consultado sobre el trabajo del Ministerio Público y el rol de las altas autoridades durante ese periodo, el parlamentario afirmó que la gestión anterior interfirió en las investigaciones.

"Se sobreentendía que en el anterior gobierno de la señora Boluarte estaba poniendo, digamos así, como cortapisas o se estaba ahí interfiriendo en lo que respecta a lo que tiene que hacer el Ministerio Público”.

En ese sentido, el senador enfatizó que el proceso judicial debe señalar a los autores directos, pero también debe castigar a las cabezas del Ejecutivo que lideraron el gobierno en ese momento.

Respecto al archivo previo de las denuncias constitucionales contra Boluarte en el Congreso —mismo que contó con votos de su bancada—, Mancha calificó esa decisión como un hecho desafortunado. Ante la posibilidad de reevaluar esa postura a través de las nuevas iniciativas legislativas, el parlamentario manifestó su respaldo a una nueva revisión.

"Sí, pues, muy lamentable (...). Obviamente tiene que hacerse; si así lo establece esta Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que también se puede hacer con el mejor propósito, sobre todo de buscar la reconciliación con el sur andino”.