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Briyit Palomino, la ‘Vampiresa de la cumbia’, preocupa a sus fans al reaparecer en aparente estado de ebriedad: “¿Qué pasó con su voz?”

Briyit Palomino, reconocida artista peruana, ha vuelto al centro de atención tras su reciente presentación en Puno, donde su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores.


La 'Vampiresa de la cumbia' cautivó al público con sus éxitos, pero se rumorea que podría haber llegado en estado de ebriedad, desatando interrogantes sobre su bienestar. Foto: TikTok
La 'Vampiresa de la cumbia' cautivó al público con sus éxitos, pero se rumorea que podría haber llegado en estado de ebriedad, desatando interrogantes sobre su bienestar. Foto: TikTok
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La artista peruana Briyit Palomino fue considerada en algún momento la mejor voz de la cumbia, no solo por sus sentidas interpretaciones junto a la agrupación Lérida y como solista, sino también por su estilo peculiar en los escenarios. Sin embargo, en los últimos días han circulado videos de la popular Vampiresa de la cumbia, en los que aparece algo desencajada.

El pasado 10 de julio, Briyit Palomino llegó a Puno para ser parte de la fiesta de cachimbos de la Escuela Superior de Formación Artística Pública, tras haber estado alejada de la polémica y de los medios de comunicación. Sin embargo, volvió a ser noticia por su aspecto.

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¿Briyit Palomino se presentó en Puno en estado de ebriedad?

Al llegar a Puno, Briyit Palomino se sumó a las celebraciones con canciones que la hicieron famosa, como 'Déjenme llorar', 'Fracaso de amor' y 'Ya será tarde'. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su estado de salud. Para algunos, la cantante habría aparecido pasada de copas, mientras que otros indicaron que tuvo un pequeño cuadro de enfermedad respiratoria.

Asimismo, sus seguidores indicaron que la joven estaría pasando por momentos de depresión y ansiedad, producto de todo lo que ha vivido en su carrera artística. Como se recuerda, cuando le iba bien en la música, una de sus exparejas la maltrató y le robó todo lo que tenía, lo que la llevó a descuidar su salud y su carrera.

"Lo primero es dejar cierto vicios. Y si su familia no se preocupa, menos seremos nosotros, a veces el público solo sirve para criticar el zapato ajeno", "Que pasó con su voz, ella canta muy bonito, la conocí desde Lérida, muy bonita voz", "Tan bonito que cantaba", "Qué pena, ¿por qué está así?, ella era una gran cantante en Lérida", "Es depresión y ansiedad, no lo deseo a nadie", "Una chica hermosa con una potente voz. Lucha por ti. Tu público te ama, eres única e inigualable" y "Muchas veces cuando nos embriagamos nos olvidamos de cantar y usar tecnica vocal, encima el alcohol y la bebidas heladas nos ponen rígidos las cuerdas vocales afectando nuestra voz"; fueron algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok.

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