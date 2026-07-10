Perú busca convertir el litio y el uranio en motores de inversión y desarrollo económico

El potencial del litio y el uranio posiciona al Perú como un actor emergente en el mercado mundial de minerales estratégicos para la transición energética. | Composición LR/IA

El potencial del litio y el uranio posiciona al Perú como un actor emergente en el mercado mundial de minerales estratégicos para la transición energética. | Composición LR/IA

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El Perú cuenta con una oportunidad histórica para incorporarse a la nueva economía de los minerales críticos. Las reservas de litio y uranio identificadas en la región Puno, especialmente en el proyecto Macusani, podrían convertir al país en uno de los principales productores de América Latina y abrir una nueva fuente de crecimiento económico en un contexto de creciente demanda mundial por tecnologías limpias y energía de bajas emisiones.

No obstante, especialistas advierten que el potencial geológico, por sí solo, no garantiza el éxito. La capacidad del Estado para agilizar permisos, ofrecer estabilidad jurídica y generar condiciones atractivas para la inversión privada será determinante para que estos recursos se conviertan en empleo, exportaciones y desarrollo regional.

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Macusani podría colocar al Perú en el mapa del litio

El exministro de Energía y Minas y consultor internacional, Rómulo Mucho Mamani, señaló a La República que el litio y el uranio han adquirido un carácter estratégico debido al avance de la transición energética y la creciente demanda internacional de minerales críticos.

"Existen estos elementos, tanto el uranio como el litio. Ambos hoy tienen una importancia estratégica porque son minerales que pocos países disponen en el mundo", afirmó.

Según explicó, el proyecto Macusani podría contar con reservas superiores a 5 millones de toneladas de litio, volumen que permitiría al Perú dejar de ser un actor emergente para integrarse al grupo de grandes productores mundiales.

"Podría haber reservas importantes mayores a cinco o seis millones de toneladas, lo que también nos pondría en el mapa, que ya no sería el Triángulo del Litio, sino el Cuadrilátero del Litio", precisó.

Sin embargo, indicó que el principal obstáculo continúa siendo la demora en los procesos administrativos.

"Que los permisos avancen para que la empresa cumpla con todos los requisitos establecidos y pueda recibir la aprobación del Gobierno", manifestó al señalar que la rapidez en las autorizaciones será decisiva para concretar las inversiones.

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El desafío es industrializar los recursos y generar mayor valor agregado

Carlos Herrera Descalzi, ingeniero y exministro de Energía y Minas, consideró que el verdadero reto para el país no consiste únicamente en extraer minerales, sino en desarrollar industrias que permitan aprovechar una mayor parte de la cadena productiva.

"Los minerales, más que tener un ámbito local, tienen un ámbito nacional y, más que nacional, tienen un ámbito universal", sostuvo.

En ese sentido, explicó a La República que el litio representa una oportunidad para impulsar industrias vinculadas a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento energético, mientras que el uranio tiene aplicaciones en generación eléctrica, medicina e industria, aunque requiere elevados estándares tecnológicos y regulatorios.

Asimismo, remarcó que la competitividad dependerá tanto de la calidad de los yacimientos como de las condiciones que ofrezca el país a los inversionistas.

"Los países que son sólo productores de materias primas aprovechan solamente la primera parte. El reto del Perú es participar más en el resto de la cadena para poder mejorar su economía", afirmó.

También advirtió que la excesiva burocracia resta competitividad frente a otros mercados mineros.

"Se requiere un Estado que acompañe, no un Estado que estorbe", puntualizó.

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Gobierno apuesta por convertir los minerales en desarrollo

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó que el aprovechamiento del litio y el uranio debe convertirse en una herramienta para impulsar el desarrollo económico de las regiones y mejorar la calidad de vida de la población.

"Nuestra aspiración va más allá del aprovechamiento de estos recursos. Nuestro objetivo es que esa riqueza se traduzca en oportunidades reales de desarrollo para esta parte del país", señaló.

Asimismo, sostuvo que la estrategia del Gobierno busca impulsar cadenas de valor que permitan al Perú dejar de depender exclusivamente de la exportación de materias primas.

"Nuestra visión es que el Perú no sea solamente un proveedor de materias primas, sino un país capaz de agregar valor a sus recursos, desarrollar nuevas industrias y consolidarse como un centro regional de innovación energética", indicó.

El escenario internacional refuerza estas perspectivas. Mientras Australia lidera la producción mundial de litio y Chile y Argentina consolidan su posición en Sudamérica, países como China, Estados Unidos y Francia incrementan sus inversiones en energía nuclear, impulsando una mayor demanda de uranio para las próximas décadas.

Los especialistas coinciden en que el Perú dispone de una ventaja geológica que pocos países poseen, pero advierten que el verdadero desafío será transformar ese potencial en proyectos concretos. Para ello será indispensable ofrecer estabilidad jurídica, agilizar los permisos, atraer inversiones y desarrollar industrias con mayor valor agregado. De lograrse estos objetivos, el litio y el uranio podrían convertirse en nuevos motores del crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo sostenible de las regiones del sur del país.