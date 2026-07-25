Triple asesinato en Surquillo: sicarios atacan a balazos y dejan tres muertos en av. Tomás Marsano
Según la Policía, las víctimas estaban al costado de una barbería relacionada con dos de ellos, quienes eran primos. La situación generó pánico entre los transeúntes.
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Tres hombres fueron asesinados a balazos la noche del viernes 24 de julio en la cuadra 9 de la avenida Tomás Marsano, en el cruce con la calle Salvador Allende, en Surquillo. Según información preliminar de la Policía, dos sicarios llegaron al lugar y atacaron a las víctimas, que se encontraban en la vía pública, para luego escapar.
El ataque ocurrió en la zona de Villa Victoria. Las primeras indagaciones señalan que las víctimas permanecían al costado de una barbería que pertenecería a dos de ellas, quienes además serían primos. Los disparos desataron el pánico entre los transeúntes, que corrieron para ponerse a salvo.
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De acuerdo con la información policial, dos de los fallecidos fueron identificados como Alexander José Jiménez Rodríguez y José Corado Silva Rodríguez, ambos de nacionalidad venezolana. La identidad de la tercera víctima aún no ha sido confirmada.
Investigación en curso
Las cámaras de seguridad registraron el ataque. Las imágenes muestran que una camioneta se detuvo frente al lugar y, segundos después, dos sujetos descendieron del vehículo, caminaron unos metros y dispararon en más de diez ocasiones contra las víctimas antes de huir.
Los tres hombres murieron en el lugar debido a las heridas de bala. Junto a los cuerpos quedaron las motocicletas de placas 0657-FC y 3052-GD, en las que, según las primeras diligencias, habrían llegado momentos antes del crimen.
Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena, mientras familiares de las víctimas acudieron al lugar. Las autoridades esperan la intervención de los peritos de criminalística para iniciar las diligencias y continuar con las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables.