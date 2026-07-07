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Joven de 19 años llegó al Perú hace un mes buscando oportunidades, pero murió baleado cuando trabajaba como Rappi en Surquillo

El crimen, registrado por cámaras de seguridad, muestra a los sicarios huyendo en motocicleta tras disparar más de 20 veces. La Policía investiga el ataque, que podría estar vinculado a un ajuste de cuentas.

Los implicados en el asesinato huyeron a bordo de una moto lineal, mientras las autoridades cercaron la zona del ataque armado.
Los implicados en el asesinato huyeron a bordo de una moto lineal, mientras las autoridades cercaron la zona del ataque armado. | Composición LR
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Un joven venezolano, identificado como Jonathan Abraham Garrido Cardoza (19), que había llegado al Perú hace apenas un mes en busca de mejores oportunidades, fue asesinado a balazos mientras trabajaba como repartidor de delivery en el distrito de Surquillo. El ataque ocurrió frente al Mercado Número Dos y sembró el pánico entre comerciantes, clientes y transeúntes de la zona.

De acuerdo con sus familiares, el joven había migrado recientemente al país y llevaba solo 15 días trabajando como repartidor para la empresa Rappi. Sus allegados aseguraron que nunca les comentó haber recibido amenazas ni tener problemas con alguna persona. El hecho se registró en la cuadra 7 del jirón Leonardo Barbieri, donde Garrido Cardoza fue interceptado por dos sujetos armados cuando realizaba labores de reparto. Tras recibir múltiples impactos de bala, quedó tendido sobre la vereda con su mochila térmica.

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Sicarios dispararon más de 20 veces y huyeron en motocicleta

El ataque fue captado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo varias personas que caminaban por el lugar corren desesperadamente para refugiarse en establecimientos cercanos al escuchar la intensa balacera.

Un testigo indicó que los atacantes habrían seguido previamente a la víctima. "Parece que ya lo han estado siguiendo. El chico ha corrido, pero han disparado más de 10 balazos. Los otros acompañantes se corrieron, pero a él, que se quedó parado ahí, le dispararon", relató.

Cuando parecía que los disparos habían terminado, una segunda ráfaga volvió a sembrar el terror entre quienes permanecían en el lugar.

Las cámaras de videovigilancia también registraron la fuga de los presuntos sicarios. Uno de ellos, vestido con una polera clara, capucha y lentes oscuros, abordó una motocicleta lineal conducida por un cómplice vestido completamente de negro. Ambos escaparon rápidamente por calles aledañas.

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Acompañante permanece hospitalizado

Durante el atentado, una persona que acompañaba al repartidor también fue alcanzada por una bala. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, donde permanece hospitalizada con pronóstico reservado.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. En la escena del asesinato se hallaron más de 20 casquillos de bala, evidencia de la violencia con la que actuaron los atacantes.

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Policía investiga el móvil del crimen

Las primeras diligencias apuntan a que el asesinato habría sido un ataque directo. Debido a la modalidad del crimen y a la cantidad de disparos realizados contra el joven repartidor, la Policía no descarta que el caso esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas o con el cobro de cupos.

La investigación quedó a cargo de la Depincri San Borja-Surquillo. Sus agentes analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape de la motocicleta utilizada en el atentado.

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