Villa El Salvador será declarado en emergencia tras inundaciones por intensas lluvias

Villa El Salvador fue uno de los distritos más afectados por las intensas precipitaciones de Lima. | Composición LR

Villa El Salvador fue uno de los distritos más afectados por las intensas precipitaciones de Lima. | Composición LR

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Villa El Salvador será declarado en emergencia debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que afectaron Lima Sur durante las últimas horas. El anuncio fue realizado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien llegó hasta las zonas más afectadas para supervisar las labores de atención.

Según explicó el titular del sector, la declaratoria entraría en vigencia durante las próximas horas y se mantendría hasta fines de 2026. El objetivo es acelerar las intervenciones necesarias para solucionar el colapso del sistema de alcantarillado y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

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La emergencia se concentra principalmente en el sector 1, grupo 1, donde el agua de las lluvias se mezcló con aguas residuales y llegó a ingresar a las viviendas. Las autoridades ya empadronaron a 143 familias damnificadas, a las que se brindará asistencia mientras se realizan las labores de recuperación.

Arnillas informó que algunas de estas familias serán trasladadas temporalmente a hoteles hasta que culminen los trabajos y puedan retornar a sus viviendas. Además, indicó que, mediante el seguro de Sedapal, se prevé compensar a los afectados por los daños ocasionados en sus inmuebles.

Gobierno intervendrá antiguo colector

Uno de los principales problemas identificados por las autoridades es el estado del sistema de alcantarillado de Villa El Salvador. El ministro señaló que el antiguo colector principal presenta limitaciones debido a su antigüedad y capacidad, situación que favorece su colapso cuando se registran lluvias de gran intensidad.

Por ello, la declaratoria permitirá intervenir esta infraestructura y reemplazarla por un colector de mayor capacidad y con un trazado más directo. También se contempla la ejecución de obras de bypass en los puntos que requieran una atención prioritaria.

El Ministerio de Vivienda trabaja junto con Sedapal para atender la emergencia y evitar que el sistema vuelva a colapsar ante nuevas precipitaciones.

Mientras tanto, equipos especializados fueron desplegados para retirar el agua acumulada en las calles. Sedapal movilizó unidades hidrojet hacia distintos puntos de Lima Sur para realizar labores de succión y desagüe.

Lluvias también afectan a VMT, SJM y Chorrillos

Villa El Salvador no es el único distrito afectado por las precipitaciones. También se reportaron aniegos e inundaciones en Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos, donde las municipalidades utilizan motobombas para retirar el agua acumulada.

En algunos sectores, los propios vecinos colocaron sacos de tierra y otros materiales para evitar que el agua ingrese a sus viviendas. La acumulación de agua también generó dificultades para el tránsito vehicular en diferentes puntos de Lima Sur.

La situación ya había generado aniegos durante la noche del domingo 16 de agosto. En Villa El Salvador, uno de los puntos más afectados se ubicó cerca de la estación del Metro de Lima, donde el agua y el barro dificultaron el paso de vehículos y provocaron que algunas unidades quedaran varadas.

Sedapal pide no retirar tapas de buzones

Ante el incremento de los aniegos, Sedapal pidió a los ciudadanos no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado. La empresa advirtió que esta práctica puede generar desbordes, contaminación y riesgos para la población.

La empresa señaló que mantiene coordinaciones con las autoridades y que continúa desplegando equipos para atender los puntos críticos y preservar la continuidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Senamhi advierte que continuarán las lluvias

El panorama podría mantenerse complicado durante los próximos días. De acuerdo con el Senamhi, las lloviznas y los vientos fuertes continuarán entre el 17 y el 19 de agosto, por lo que las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas de prevención ante la posibilidad de nuevos aniegos e inundaciones.

La emergencia en Villa El Salvador se produce en un contexto de precipitaciones inusuales para Lima, que durante las últimas horas también han generado afectaciones en otros distritos de la capital. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, se reportó una acumulación de 8 milímetros de lluvia en 24 horas, uno de los registros más significativos reportados recientemente para Lima.