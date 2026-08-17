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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dispuso la interrupción del tránsito entre los kilómetros 709 y 782, tramo Atico - Ocoña, en la región Arequipa, tras varios derrumbes ocurridos como consecuencia de las lluvias intensas registradas en la zona.

La restricción deja una larga fila de buses, camiones de carga y vehículos particulares varados por más de 12 horas. El organismo informó que espera la mejora de las condiciones climáticas para retomar los trabajos de limpieza. En tanto, recomendó a los usuarios evitar el uso de esta vía hasta que se restablezcan las condiciones seguras del tránsito.

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Lluvias provocan huaicos en la Panamericana Sur

Los deslizamientos de rocas, lodo y piedras sobre la vía se registraron desde la tarde del domingo 16 de agosto debido a las lluvias y la intensa llovizna que afecta la región. Según Provías Nacional, los sectores con mayor afectación son Quebrada Honda del kilómetro 720 al 735 y el sector La Planchada del kilómetro 764 al 781.

Un video difundido por Latina muestra que un camión cisterna fue arrastrado debido a uno de los huaicos y quedó al borde de la vía, a pocos metros de caer al mar. Además, RPP informó que la situación ha generado una fila de cerca de 10 kilómetros de vehículos varados por más de 12 horas.

Cierre temporal de un tramo de la vía

Provías informó que venía trabajando en la remoción de los derrumbes con maquinaria pesada a través de la Unidad Zonal Arequipa. Sin embargo, debido a la caída de rocas en diversos tramos se decidió suspender el tránsito en ese sector para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

La Policía de carreteras efectuó el cierre del tramo Atico y Ocoña, a fin de prevenir accidentes. "En la zona hay maquinaria que retomará las acciones de limpieza apenas mejoren las condiciones climáticas. Se recomienda a la población y a los transportistas evitar esta vía hasta que se restablezcan las condiciones seguras del tránsito", indica el organismo en su comunicado.