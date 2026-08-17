HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko alista salida de comandante PNP Arriola y aniegos en Lima | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Lluvias intensas provocan huaicos en la Panamericana Sur: MTC dispuso cierre temporal de un tramo de 73 km en Arequipa

Los deslizamientos de rocas, lodo y piedras afectaron varios sectores del tramo Atico - Ocoña, en Arequipa, lo que llevó a las autoridades a restringir el tránsito vehicular hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Deslizamientos en la Panamericana Sur en Arequipa
Deslizamientos en la Panamericana Sur en Arequipa | Foto: RPP Noticias
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, dispuso la interrupción del tránsito entre los kilómetros 709 y 782, tramo Atico - Ocoña, en la región Arequipa, tras varios derrumbes ocurridos como consecuencia de las lluvias intensas registradas en la zona.

La restricción deja una larga fila de buses, camiones de carga y vehículos particulares varados por más de 12 horas. El organismo informó que espera la mejora de las condiciones climáticas para retomar los trabajos de limpieza. En tanto, recomendó a los usuarios evitar el uso de esta vía hasta que se restablezcan las condiciones seguras del tránsito.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Tacna suspende clases presenciales este lunes 17 de agosto por intensas lluvias

lr.pe

Lluvias provocan huaicos en la Panamericana Sur

Los deslizamientos de rocas, lodo y piedras sobre la vía se registraron desde la tarde del domingo 16 de agosto debido a las lluvias y la intensa llovizna que afecta la región. Según Provías Nacional, los sectores con mayor afectación son Quebrada Honda del kilómetro 720 al 735 y el sector La Planchada del kilómetro 764 al 781.

Un video difundido por Latina muestra que un camión cisterna fue arrastrado debido a uno de los huaicos y quedó al borde de la vía, a pocos metros de caer al mar. Además, RPP informó que la situación ha generado una fila de cerca de 10 kilómetros de vehículos varados por más de 12 horas.

Cierre temporal de un tramo de la vía

Provías informó que venía trabajando en la remoción de los derrumbes con maquinaria pesada a través de la Unidad Zonal Arequipa. Sin embargo, debido a la caída de rocas en diversos tramos se decidió suspender el tránsito en ese sector para garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

La Policía de carreteras efectuó el cierre del tramo Atico y Ocoña, a fin de prevenir accidentes. "En la zona hay maquinaria que retomará las acciones de limpieza apenas mejoren las condiciones climáticas. Se recomienda a la población y a los transportistas evitar esta vía hasta que se restablezcan las condiciones seguras del tránsito", indica el organismo en su comunicado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Paros y bloqueos contra el alza de precios del combustible golpean Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna

Paros y bloqueos contra el alza de precios del combustible golpean Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna

LEER MÁS
Paro de transportistas en Arequipa: calles bloqueadas y clases virtuales tras fracaso de diálogo

Paro de transportistas en Arequipa: calles bloqueadas y clases virtuales tras fracaso de diálogo

LEER MÁS
Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: consulta los ingresantes por carrera de las 1.106 vacantes

Resultados UNSA del examen de admisión ordinario I fase 2027: consulta los ingresantes por carrera de las 1.106 vacantes

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fuerte lluvia en Lima causa inundaciones en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores

Fuerte lluvia en Lima causa inundaciones en Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

LEER MÁS
Bus sigue atrapado bajo el agua en bypass de Pachacútec tras más de 12 horas sumergido en VMT

Bus sigue atrapado bajo el agua en bypass de Pachacútec tras más de 12 horas sumergido en VMT

LEER MÁS
Lluvias en Lima: suspenden clases presenciales este lunes para colegios en VMT, VES y SJM

Lluvias en Lima: suspenden clases presenciales este lunes para colegios en VMT, VES y SJM

LEER MÁS
Lima registra intensa llovizna y descenso de la temperatura: ¿qué provoca este fenómeno? Senamhi explica

Lima registra intensa llovizna y descenso de la temperatura: ¿qué provoca este fenómeno? Senamhi explica

LEER MÁS
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025