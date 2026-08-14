HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sismate activa segunda alarma: Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa

El Sismate emitió una alerta en Perú este 14 de agosto de 2026, informando sobre lloviznas y vientos en la costa.

Se recomienda a la población estar alerta y seguir las indicaciones para enfrentar las condiciones climáticas adversas en la costa peruana.
Se recomienda a la población estar alerta y seguir las indicaciones para enfrentar las condiciones climáticas adversas en la costa peruana. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Sismate volvió a emitir un mensaje en los celulares de algunos usuarios este viernes 14 de agosto. La comunicación estuvo vinculada a un aviso preventivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), luego de que el sistema también fuera utilizado recientemente durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

En esta oportunidad, la notificación estuvo dirigida a informar sobre las condiciones previstas en zonas cercanas al mar y las medidas que deben considerar los ciudadanos ante este escenario. El mensaje fue acompañado por recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para reducir posibles riesgos durante el periodo señalado.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Ministerio de Justicia inicia investigación tras reporte de hackeo al SISMATE y falsa alerta de terremoto de 8,7 en Perú

lr.pe

Sismate alertó lloviznas e incrementos de vientos en la costa del Perú, según Senamhi

El aviso fue recibido a las 6:21 p. m. y llevó el encabezado “Alerta por lloviznas e incremento de vientos”. En el contenido, Senamhi comunicó la previsión de precipitaciones ligeras y un aumento de la intensidad del viento en sectores próximos al litoral peruano.

La comunicación también incorporó indicaciones de Indeci. La entidad recomendó reforzar los techos de las viviendas, debido a las condiciones anunciadas, y desplazarse con cuidado ante la posibilidad de encontrar superficies resbaladizas. Además, pidió a la población permanecer atenta a las instrucciones que emitan las autoridades.

Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa

Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa.

¿Qué es SISMATE?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) permite distribuir avisos directamente a teléfonos celulares como parte de los mecanismos de comunicación preventiva. La herramienta fue implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para facilitar la difusión de información relacionada con emergencias y fenómenos que puedan generar riesgos.

Su operación está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que utiliza este recurso dentro de las acciones de prevención y respuesta. Los dispositivos que reciben estos mensajes pueden emitir un sonido distintivo para llamar la atención del usuario y diferenciar la comunicación de una notificación convencional. En el caso de este viernes, el sistema transmitió la información meteorológica proporcionada por Senamhi.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Activan alerta Sismate durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: simuló terremoto de 8.8 y tsunami en todo el Perú

Activan alerta Sismate durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: simuló terremoto de 8.8 y tsunami en todo el Perú

LEER MÁS
Ministerio de Justicia inicia investigación tras reporte de hackeo al SISMATE y falsa alerta de terremoto de 8,7 en Perú

Ministerio de Justicia inicia investigación tras reporte de hackeo al SISMATE y falsa alerta de terremoto de 8,7 en Perú

LEER MÁS
Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

LEER MÁS
Resultados UNI 2026-II: Lista oficial de ingresantes, link y puntajes por carrera tras el examen del viernes 14 de agosto

Resultados UNI 2026-II: Lista oficial de ingresantes, link y puntajes por carrera tras el examen del viernes 14 de agosto

LEER MÁS
Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

LEER MÁS
Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025