Sismate activa segunda alarma: Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa

Se recomienda a la población estar alerta y seguir las indicaciones para enfrentar las condiciones climáticas adversas en la costa peruana. | Foto: composición LR

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Sismate volvió a emitir un mensaje en los celulares de algunos usuarios este viernes 14 de agosto. La comunicación estuvo vinculada a un aviso preventivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), luego de que el sistema también fuera utilizado recientemente durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026.

En esta oportunidad, la notificación estuvo dirigida a informar sobre las condiciones previstas en zonas cercanas al mar y las medidas que deben considerar los ciudadanos ante este escenario. El mensaje fue acompañado por recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para reducir posibles riesgos durante el periodo señalado.

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Sismate alertó lloviznas e incrementos de vientos en la costa del Perú, según Senamhi

El aviso fue recibido a las 6:21 p. m. y llevó el encabezado “Alerta por lloviznas e incremento de vientos”. En el contenido, Senamhi comunicó la previsión de precipitaciones ligeras y un aumento de la intensidad del viento en sectores próximos al litoral peruano.

La comunicación también incorporó indicaciones de Indeci. La entidad recomendó reforzar los techos de las viviendas, debido a las condiciones anunciadas, y desplazarse con cuidado ante la posibilidad de encontrar superficies resbaladizas. Además, pidió a la población permanecer atenta a las instrucciones que emitan las autoridades.

Senamhi advierte lluvias intensas y vientos en la costa.

¿Qué es SISMATE?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) permite distribuir avisos directamente a teléfonos celulares como parte de los mecanismos de comunicación preventiva. La herramienta fue implementada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para facilitar la difusión de información relacionada con emergencias y fenómenos que puedan generar riesgos.

Su operación está a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que utiliza este recurso dentro de las acciones de prevención y respuesta. Los dispositivos que reciben estos mensajes pueden emitir un sonido distintivo para llamar la atención del usuario y diferenciar la comunicación de una notificación convencional. En el caso de este viernes, el sistema transmitió la información meteorológica proporcionada por Senamhi.