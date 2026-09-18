Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Keiko desaprobada, caso Liceo Naval y Ministro a la censura | Sin Guion Con Rosa María Palacios

¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

''Deuda histórica'': crean grupo de trabajo para atender a víctimas de violencia sexual en Condorcanqui

El espacio estará coordinado por la diputada Pilar Sulca y buscará impulsar medidas de atención, reparación y prevención frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes awajún y wampis.

La Cámara de Diputados ha instalado un grupo de trabajo para atender a las víctimas de violencia en Condorcanqui, Amazonas, centrado en seguimiento estatal y reparación.
La Cámara de Diputados ha instalado un grupo de trabajo para atender a las víctimas de violencia en Condorcanqui, Amazonas, centrado en seguimiento estatal y reparación. | Difusión
google iconLa República en Google

La Cámara de Diputados instaló este jueves un grupo de trabajo dedicado a la atención de las víctimas de violencia en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. El espacio funcionará dentro de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y tendrá entre sus objetivos realizar seguimiento a la respuesta estatal frente a los casos denunciados en la zona.

La instalación estuvo a cargo de la diputada Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno, y contó con la participación de las legisladoras Pilar Sulca y Haydee Poma, ambas de Juntos por el Perú. Durante la sesión, Sulca fue elegida como coordinadora del grupo de trabajo.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

El nuevo espacio parlamentario plantea contribuir a la atención y reparación de las víctimas, además de promover acciones de prevención frente a la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampis. La propuesta contempla incorporar un enfoque intercultural en las medidas que se impulsen desde el Parlamento.

Puedes ver

Diez escolares fueron retenidos por presunta agresión sexual contra compañero de 16 años en colegio Liceo Naval en San Borja

lr.pe

Grupo de trabajo tomará como insumo visita del MESECVI a Condorcanqui

Romina Uribe señaló que la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui requiere una respuesta estatal que no se limite a atender casos individuales. Según indicó, el trabajo parlamentario deberá considerar las características culturales y territoriales de las comunidades awajún y wampis, así como las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a servicios de justicia, salud y protección.

La diputada también mencionó como insumo los hallazgos de las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), quienes visitaron Condorcanqui entre el 7 y el 11 de setiembre. Durante su recorrido por Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago recogieron información sobre las condiciones de atención y protección de las víctimas.

La delegación identificó la existencia de un problema estructural y advirtió brechas en los servicios de justicia, salud, educación y protección, además de barreras geográficas, culturales y lingüísticas que dificultan el acceso de las comunidades a una respuesta estatal adecuada.

Puedes ver

Colegio Liceo Naval de San Borja: escolares denunciados por agresión sexual solo podrán ser detenidos hasta esta tarde

lr.pe

Pilar Sulca: “una deuda histórica con los pueblos Awajún y Wampis”

Tras ser elegida coordinadora, Pilar Sulca sostuvo que su experiencia como docente de Educación Intercultural Bilingüe será parte del enfoque que busca aplicar al trabajo parlamentario. La legisladora señaló que las niñas de los pueblos originarios deben acceder a oportunidades de desarrollo “con dignidad y en igualdad”.

Sulca afirmó que el grupo buscará contribuir a atender lo que calificó como una “deuda histórica” del Estado con los pueblos Awajún y Wampis. También destacó la necesidad de que las integrantes del grupo trabajen de manera articulada para abordar los casos de violencia sexual registrados en la provincia.

La creación de este espacio ocurre mientras distintas instituciones vienen cuestionando las brechas de protección que enfrentan las niñas y adolescentes de Condorcanqui. El seguimiento parlamentario se enfocará ahora en la respuesta del Estado y en las medidas que puedan plantearse para atención, reparación y prevención.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO HOY por la Brasil Cup 2026?

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Fiscalía evalúa internación preventiva contra estudiantes del Liceo Naval denunciados por abuso sexual

Sociedad

Fiscalía evalúa internación preventiva contra estudiantes del Liceo Naval denunciados por abuso sexual

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Víctima de presunta agresión sexual ya habría sufrido bullying y hostigamiento antes del ataque en Liceo Naval

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Aprobación de Keiko Fujimori cae 18 puntos en un mes y desaprobación sube a 44%, según Datum

Óscar Reto responde a Cecilia Chacón por decirle que ponga orden: “Yo sé bien lo que tengo que hacer”