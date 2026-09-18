''Deuda histórica'': crean grupo de trabajo para atender a víctimas de violencia sexual en Condorcanqui

La Cámara de Diputados ha instalado un grupo de trabajo para atender a las víctimas de violencia en Condorcanqui, Amazonas, centrado en seguimiento estatal y reparación. | Difusión

La Cámara de Diputados ha instalado un grupo de trabajo para atender a las víctimas de violencia en Condorcanqui, Amazonas, centrado en seguimiento estatal y reparación. | Difusión

La Cámara de Diputados instaló este jueves un grupo de trabajo dedicado a la atención de las víctimas de violencia en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. El espacio funcionará dentro de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y tendrá entre sus objetivos realizar seguimiento a la respuesta estatal frente a los casos denunciados en la zona.

La instalación estuvo a cargo de la diputada Romina Uribe, del Partido del Buen Gobierno, y contó con la participación de las legisladoras Pilar Sulca y Haydee Poma, ambas de Juntos por el Perú. Durante la sesión, Sulca fue elegida como coordinadora del grupo de trabajo.

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El nuevo espacio parlamentario plantea contribuir a la atención y reparación de las víctimas, además de promover acciones de prevención frente a la violencia sexual que afecta a niñas, niños y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampis. La propuesta contempla incorporar un enfoque intercultural en las medidas que se impulsen desde el Parlamento.

Grupo de trabajo tomará como insumo visita del MESECVI a Condorcanqui

Romina Uribe señaló que la violencia sexual contra niñas y adolescentes en Condorcanqui requiere una respuesta estatal que no se limite a atender casos individuales. Según indicó, el trabajo parlamentario deberá considerar las características culturales y territoriales de las comunidades awajún y wampis, así como las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a servicios de justicia, salud y protección.

La diputada también mencionó como insumo los hallazgos de las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), quienes visitaron Condorcanqui entre el 7 y el 11 de setiembre. Durante su recorrido por Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago recogieron información sobre las condiciones de atención y protección de las víctimas.

La delegación identificó la existencia de un problema estructural y advirtió brechas en los servicios de justicia, salud, educación y protección, además de barreras geográficas, culturales y lingüísticas que dificultan el acceso de las comunidades a una respuesta estatal adecuada.

Pilar Sulca: “una deuda histórica con los pueblos Awajún y Wampis”

Tras ser elegida coordinadora, Pilar Sulca sostuvo que su experiencia como docente de Educación Intercultural Bilingüe será parte del enfoque que busca aplicar al trabajo parlamentario. La legisladora señaló que las niñas de los pueblos originarios deben acceder a oportunidades de desarrollo “con dignidad y en igualdad”.

Sulca afirmó que el grupo buscará contribuir a atender lo que calificó como una “deuda histórica” del Estado con los pueblos Awajún y Wampis. También destacó la necesidad de que las integrantes del grupo trabajen de manera articulada para abordar los casos de violencia sexual registrados en la provincia.

La creación de este espacio ocurre mientras distintas instituciones vienen cuestionando las brechas de protección que enfrentan las niñas y adolescentes de Condorcanqui. El seguimiento parlamentario se enfocará ahora en la respuesta del Estado y en las medidas que puedan plantearse para atención, reparación y prevención.