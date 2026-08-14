DANA Aníbal: Senamhi advierte lluvias, nieve y descenso de temperaturas en 11 regiones del Perú

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Aníbal" se aproxima al Perú, generando cambios meteorológicos desde el 16 de agosto, afectando principalmente a la sierra central y sur. | Difusión

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Aníbal" se aproxima al Perú, generando cambios meteorológicos desde el 16 de agosto, afectando principalmente a la sierra central y sur. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal se aproxima al Perú y generará cambios en las condiciones meteorológicas desde este domingo 16 de agosto. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el fenómeno afectará principalmente a la sierra central y sur, donde se esperan precipitaciones de distinta intensidad, además de nieve, aguanieve, granizo y tormentas eléctricas.

La DANA es una masa de aire frío que se desprende y queda aislada en los niveles altos de la atmósfera. Al interactuar con aire más cálido y húmedo puede favorecer la formación de precipitaciones, tormentas y vientos fuertes. En el caso de Aníbal, el sistema se formará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su proximidad al territorio peruano favorecerá la ocurrencia de precipitaciones líquidas y sólidas en zonas altoandinas.

TE RECOMENDAMOS AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

¿Qué regiones serán afectadas por la DANA Aníbal?

El Senamhi considera como zonas de mayor vulnerabilidad a la sierra sur y central. Entre las regiones que podrían registrar los principales efectos se encuentran Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Las localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar tendrán mayor probabilidad de registrar nevadas. En tanto, por encima de los 2.600 metros podrían presentarse lluvias, granizadas y descargas eléctricas.

El periodo de mayor incidencia está previsto entre el 16 y el 18 de agosto, cuando también se espera un incremento de la velocidad del viento. Esto podría intensificar la sensación de frío durante las noches.

Lluvias, nieve y granizo: ¿qué fenómenos se esperan?

La presencia de Aníbal estará asociada a distintos fenómenos meteorológicos, dependiendo de la altitud y ubicación de cada localidad.

En las zonas altoandinas se prevén:

Lluvias de distinta intensidad.

Nevadas en localidades por encima de los 4.000 m s. n. m.

Aguanieve.

Granizo.

Tormentas eléctricas.

Incremento de la velocidad del viento.

Descenso de la temperatura durante la noche.

Sin embargo, el comportamiento de las temperaturas no será uniforme. Mientras las noches serán más frías en varias zonas, algunas áreas podrían registrar temperaturas diurnas más elevadas debido a la configuración atmosférica generada por la DANA.

¿La DANA también afectará a la costa?

Los efectos no se limitarán a la sierra. En la costa central y sur se espera un incremento de la humedad y una mayor cobertura nubosa.

El Senamhi pronostica lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde, noche y madrugada. En la costa central, no obstante, todavía podría registrarse brillo solar alrededor del mediodía.

Por ello, la llegada de Aníbal no implica que todas las zonas del país experimentarán frío o lluvias con la misma intensidad. Los efectos dependerán de la altitud y de la evolución del sistema atmosférico.

¿Por qué se llama DANA Aníbal?

El Senamhi estableció una lista de nombres para las DANA que se presenten durante el periodo 2026-2029. La denominación alternará nombres femeninos y masculinos en orden alfabético.

La secuencia contempla los nombres Aníbal, Bertha, Carlos, Diana, Erickson, Fernanda, Gustavo, Hilda, Israel y Jessica.

El organismo continuará monitoreando la evolución de la DANA y comunicará eventuales cambios en los pronósticos. Ante este escenario, recomendó a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales y a las actualizaciones meteorológicas para conocer las condiciones previstas en cada región.