HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Congreso tan abandonado como el tren de porky y Keiko se hace la loca | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

DANA Aníbal: Senamhi advierte lluvias, nieve y descenso de temperaturas en 11 regiones del Perú

El clima cambiará desde este domingo principalmente en la sierra central y sur. También se prevén fuertes vientos y mayor humedad en la costa.

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Aníbal" se aproxima al Perú, generando cambios meteorológicos desde el 16 de agosto, afectando principalmente a la sierra central y sur.
La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) "Aníbal" se aproxima al Perú, generando cambios meteorológicos desde el 16 de agosto, afectando principalmente a la sierra central y sur. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal se aproxima al Perú y generará cambios en las condiciones meteorológicas desde este domingo 16 de agosto. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el fenómeno afectará principalmente a la sierra central y sur, donde se esperan precipitaciones de distinta intensidad, además de nieve, aguanieve, granizo y tormentas eléctricas.

La DANA es una masa de aire frío que se desprende y queda aislada en los niveles altos de la atmósfera. Al interactuar con aire más cálido y húmedo puede favorecer la formación de precipitaciones, tormentas y vientos fuertes. En el caso de Aníbal, el sistema se formará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su proximidad al territorio peruano favorecerá la ocurrencia de precipitaciones líquidas y sólidas en zonas altoandinas.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

lr.pe

¿Qué regiones serán afectadas por la DANA Aníbal?

El Senamhi considera como zonas de mayor vulnerabilidad a la sierra sur y central. Entre las regiones que podrían registrar los principales efectos se encuentran Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna, Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco.

Las localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar tendrán mayor probabilidad de registrar nevadas. En tanto, por encima de los 2.600 metros podrían presentarse lluvias, granizadas y descargas eléctricas.

El periodo de mayor incidencia está previsto entre el 16 y el 18 de agosto, cuando también se espera un incremento de la velocidad del viento. Esto podría intensificar la sensación de frío durante las noches.

PUEDES VER: Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

lr.pe

Lluvias, nieve y granizo: ¿qué fenómenos se esperan?

La presencia de Aníbal estará asociada a distintos fenómenos meteorológicos, dependiendo de la altitud y ubicación de cada localidad.

En las zonas altoandinas se prevén:

  • Lluvias de distinta intensidad.
  • Nevadas en localidades por encima de los 4.000 m s. n. m.
  • Aguanieve.
  • Granizo.
  • Tormentas eléctricas.
  • Incremento de la velocidad del viento.
  • Descenso de la temperatura durante la noche.

Sin embargo, el comportamiento de las temperaturas no será uniforme. Mientras las noches serán más frías en varias zonas, algunas áreas podrían registrar temperaturas diurnas más elevadas debido a la configuración atmosférica generada por la DANA.

PUEDES VER: Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

lr.pe

¿La DANA también afectará a la costa?

Los efectos no se limitarán a la sierra. En la costa central y sur se espera un incremento de la humedad y una mayor cobertura nubosa.

El Senamhi pronostica lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde, noche y madrugada. En la costa central, no obstante, todavía podría registrarse brillo solar alrededor del mediodía.

Por ello, la llegada de Aníbal no implica que todas las zonas del país experimentarán frío o lluvias con la misma intensidad. Los efectos dependerán de la altitud y de la evolución del sistema atmosférico.

PUEDES VER: SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

lr.pe

¿Por qué se llama DANA Aníbal?

El Senamhi estableció una lista de nombres para las DANA que se presenten durante el periodo 2026-2029. La denominación alternará nombres femeninos y masculinos en orden alfabético.

La secuencia contempla los nombres Aníbal, Bertha, Carlos, Diana, Erickson, Fernanda, Gustavo, Hilda, Israel y Jessica.

El organismo continuará monitoreando la evolución de la DANA y comunicará eventuales cambios en los pronósticos. Ante este escenario, recomendó a la población mantenerse atenta a sus canales oficiales y a las actualizaciones meteorológicas para conocer las condiciones previstas en cada región.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Calor extremo en Perú: seis regiones alcanzan hasta 36.5 °C, niveles registrados solo durante fuertes episodios de El Niño

Calor extremo en Perú: seis regiones alcanzan hasta 36.5 °C, niveles registrados solo durante fuertes episodios de El Niño

LEER MÁS
Senamhi activa alerta roja por condiciones que podrían favorecer incendios forestales en la sierra

Senamhi activa alerta roja por condiciones que podrían favorecer incendios forestales en la sierra

LEER MÁS
Lloviznas continuarán en Lima: Senamhi prevé precipitaciones hasta el 18 de agosto

Lloviznas continuarán en Lima: Senamhi prevé precipitaciones hasta el 18 de agosto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS
Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

LEER MÁS
SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

SERUMS 2026-II: ¿dónde ver los resultados de la evaluación nacional y qué sigue tras el examen?

LEER MÁS
¿Extorsión bancarizada?: Choferes de Translima muestran vouchers de depósitos diarios exigidos por extorsionadores

¿Extorsión bancarizada?: Choferes de Translima muestran vouchers de depósitos diarios exigidos por extorsionadores

LEER MÁS
Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

Identifican a víctimas de grave accidente en San Miguel: mujer murió en el acto y conductor continúa en UCI

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025