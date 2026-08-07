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Ciencia

El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

Este innovador módulo permitirá a hasta 4 acuanautas realizar expediciones prolongadas. El proyecto prioriza la recuperación de arrecifes y el monitoreo climático.

La permanencia bajo el océano se consolida como clave para la investigación. Vanguard, un nuevo hábitat submarino en los Cayos de Florida, se ubicará a 17 metros de profundidad para facilitar observaciones científicas.
La permanencia bajo el océano se consolida como clave para la investigación. Vanguard, un nuevo hábitat submarino en los Cayos de Florida, se ubicará a 17 metros de profundidad para facilitar observaciones científicas. | Foto: DEEP/CNN
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La permanencia prolongada bajo el océano resurge como una clave para expandir las fronteras científicas. Vanguard, un innovador hábitat sumergible, fue ubicado a 17 metros de profundidad en los Cayos de Florida con el fin de permitir la observación directa del entorno acuático. La empresa británica DEEP resalta que esta es "la primera instalación de este tipo construida, probada y desplegada en mar abierto en Estados Unidos en cuatro décadas".

El proyecto recupera una idea icónica del siglo XX: transformar el lecho marino en un centro de operaciones continuas sin ascensos constantes hacia la superficie. La experiencia de antecedentes como Aquarius Reef Base demostró la eficacia del buceo de saturación para multiplicar el tiempo de análisis. Asimismo, la NOAA detalla que este método ofrece a los acuanautas la oportunidad de ejecutar experimentos durante jornadas mucho más extensas que las inmersiones convencionales.

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¿Cómo funcionará el nuevo hábitat submarino para humanos en Florida?

Vanguard yace sobre el lecho de Tennessee Reef, en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. Asimismo, mide 10,7 por 2,5 metros y aloja hasta cuatro acuanautas en expediciones de cinco o más jornadas. La instalación requirió fijar cimentaciones en el suelo oceánico, descender el módulo y enlazarlo a una boya flotante.

El recinto presurizado sirve como centro científico para pernoctar, alimentarse, investigar y alistarse antes de sumergirse. Destaca la piscina lunar, abertura inferior que facilita la entrada y salida directa al océano mediante un balance entre presiones. La NOAA aclara que "Aquarius utiliza el mismo principio de presión ambiental, mediante el cual el aire dentro de la instalación impide que el océano atraviese su entrada abierta".

Frente al buceo clásico, la ventaja radica en el tiempo útil bajo la superficie al emplear inmersión por saturación, donde los tejidos alcanzan equilibrio gaseoso y las estancias prolongadas no incrementan la descompresión. La trayectoria de Aquarius comprobó este método al permitir hasta nueve horas diarias de trabajo subacuático. El habitáculo replicará este sistema en el estudio de arrecifes, monitoreo ecológico, análisis del cambio climático y resistencia humana en entornos límite.

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¿Por qué el proyecto Vanguard transformará la investigación marina en Florida?

El nuevo hábitat submarino Vanguard cobra relevancia estratégica al ubicarse en Tennessee Reef, un ecosistema de corales protegido dentro de un área con acceso restringido. Esa permanencia prolongada en el lecho marino facilitará el desarrollo de tareas de restauración coralina, el monitoreo continuo y la evaluación de impactos climáticos que resultan difíciles de registrar durante expediciones breves desde embarcaciones. Como antecedente, los programas científicos de la estación Aquarius demostraron que el tiempo extendido bajo el agua genera información fundamental sobre estos entornos amenazados.

El acceso a la estructura estará limitado estrictamente a miembros autorizados de misiones técnicas, científicas o de entrenamiento, descartando cualquier tipo de reserva turística comercial. La base DEEP Station Florida, con sede en Marathon, supervisará el hábitat, preparará a los acuanautas y gestionará la respuesta ante emergencias. Los residentes asignados deberán cumplir una rigurosa capacitación para laborar en condiciones hiperbáricas y ejecutar un proceso de descompresión seguro antes del ascenso a la superficie.

Florida asignó 935.000 dólares para financiar el despliegue de seis equipos pertenecientes a instituciones académicas e investigadores locales entre noviembre de 2026 y junio de 2027. Las actividades priorizarán la recuperación de arrecifes, la vigilancia ambiental y la interacción hombre-máquina. Para sintetizar este objetivo, Dawn Kernagis, directora de investigación científica de DEEP, afirmó que los corales del estado necesitan "tiempo sostenido en el fondo" si buscan comprender sus transformaciones actuales. Además, la empresa planea escalar esta iniciativa con Sentinel, un sistema modular concebido para alojar especialistas a más de 200 metros de profundidad.

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