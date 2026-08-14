La cantante Naldy Saldaña relata su experiencia de acoso durante una entrevista en 'El reventonazo de la Chola', donde se emocionó al abordar el hostigamiento vivido en La Bella Luz. Fotos: captura/América TV

La cantante Naldy Saldaña relata su experiencia de acoso durante una entrevista en 'El reventonazo de la Chola', donde se emocionó al abordar el hostigamiento vivido en La Bella Luz. Fotos: captura/América TV

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La cantante Naldy Saldaña, quien fue agredida cuando fue a declarar a la Depincri de San Juan de Lurigancho, llegó a 'El Reventonazo de la Chola' para contar toda su verdad respecto al acoso y hostigamiento que vivió en la orquesta La Bella Luz por parte del exdirector musical César Sánchez Chavesta, quien está prófugo de la justicia.

"Esto ya ha pasado antes... todo esto me ponía mal", afirmó en medio de lágrimas Naldy Saldaña en parte de la reveladora entrevista que concedió a la Chola Chabuca, quien cuestionó a La Bella Luz. La entrevista saldrá a la luz el sábado 15 de agosto a las 8.00 p. m. en 'El Reventonazo de la Chola' por América Televisión.

Naldy Saldaña triste por episodio de violencia en La Bella Luz

Semanas atrás, Naldy Saldaña denunció judicialmente contra César Sánchez Chavesta, entonces director de La Bella Luz, y mostró los videos donde el músico afecta su integridad y honor.

Naldy Saldaña, acompañada de su familia,habló de su denuncia contra el exdirector César Sánchez Chavesta, quien permanece prófugo. La entrevista se emitirá el sábado 15 de agosto a las 8:00 p.m. por América Televisión.

Acompañada de sus padres y hermana, quienes se han convertido en su apoyo, Naldy Saldaña llegó al programa de la Chola Chabuca para demostrar que es una mujer fuerte y, por ello, hasta se animó a cantar en vivo para superar el mal momento y seguir en la lucha de sus sueños.

En el programa del último sábado, la Chola Chabuca respaldó a la cantante Naldy Saldaña tras las denuncias por acoso y hostigamiento que realizó en los últimos días, y espera que haya justicia por lo sucedido.

“Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectadas por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida”, comentó la Chola Chabuca.