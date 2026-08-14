Activan alerta Sismate durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: simuló terremoto de 8.8 y tsunami en todo el Perú

Durante el ejercicio, se activaron los mecanismos de alerta SISMATE y SASPe, que desempeñaron roles específicos en la preparación ante emergencias. | Foto: composición LR

Durante el ejercicio, se activaron los mecanismos de alerta SISMATE y SASPe, que desempeñaron roles específicos en la preparación ante emergencias. | Foto: composición LR

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El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en todo el Perú, con ejercicios orientados a preparar a la población ante sismos y otros peligros. Como parte de la actividad, se activaron mecanismos de alerta para representar escenarios de emergencia y practicar las acciones de respuesta.

Durante el ejercicio se simuló un terremoto de magnitud 8.8 seguido de un tsunami. El SISMATE envió una notificación relacionada con este segundo escenario a las 3:06 p. m., mientras que el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) fue contemplado para activarse mediante sirenas en determinadas zonas. Ambos sistemas cumplieron funciones distintas dentro del simulacro.

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¿Por qué no sonó la alerta de Sismate en tu celular tras Simulacro Multipeligro?

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Aérea del Perú en sus redes sociales, se señaló que el SASPe y el SISMATE serían activados únicamente en algunos distritos del país durante el ejercicio. Por ello, la ausencia de una notificación en determinados teléfonos estuvo relacionada con el alcance definido para esta prueba y no significó que el simulacro no se hubiera realizado.

¿Qué es SISMATE?

El SISMATE es una herramienta tecnológica que utiliza el INDECI para distribuir mensajes de alerta temprana a través de los teléfonos celulares. Este sistema complementa otros medios de comunicación, como la radio y la televisión, y permite enviar avisos a la población ubicada en una determinada zona ante situaciones de emergencia que pueden ser monitoreadas de manera progresiva.

El sistema puede emitir alertas ante peligros como tsunamis, actividad volcánica, huaicos, inundaciones, incendios forestales y aluviones, entre otros. En el caso de los sismos, la alerta previa está a cargo del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que emplea sirenas para advertir a la población segundos antes de la ocurrencia de determinados movimientos sísmicos. Ambos mecanismos fueron activados durante el simulacro.