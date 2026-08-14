HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Primera crisis para Keiko Fujimori: Ucayali protesta por el combustible | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Activan alerta Sismate durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: simuló terremoto de 8.8 y tsunami en todo el Perú

Durante el ejercicio, se activaron los mecanismos de alerta SISMATE y SASPe, que desempeñaron roles específicos en la preparación ante emergencias.

Durante el ejercicio, se activaron los mecanismos de alerta SISMATE y SASPe, que desempeñaron roles específicos en la preparación ante emergencias.
Durante el ejercicio, se activaron los mecanismos de alerta SISMATE y SASPe, que desempeñaron roles específicos en la preparación ante emergencias. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se realizó este viernes 14 de agosto a las 3:00 p. m. en todo el Perú, con ejercicios orientados a preparar a la población ante sismos y otros peligros. Como parte de la actividad, se activaron mecanismos de alerta para representar escenarios de emergencia y practicar las acciones de respuesta.

Durante el ejercicio se simuló un terremoto de magnitud 8.8 seguido de un tsunami. El SISMATE envió una notificación relacionada con este segundo escenario a las 3:06 p. m., mientras que el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) fue contemplado para activarse mediante sirenas en determinadas zonas. Ambos sistemas cumplieron funciones distintas dentro del simulacro.

TE RECOMENDAMOS

AHORA NACIÓN RESPONDE POR PELEA CON FUJIMORISTAS EN EL CONGRESO | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Perú: ¿a qué hora inicia y cómo participar este viernes 14 de agosto?

¿Por qué no sonó la alerta de Sismate en tu celular tras Simulacro Multipeligro?

De acuerdo con la información difundida por la Fuerza Aérea del Perú en sus redes sociales, se señaló que el SASPe y el SISMATE serían activados únicamente en algunos distritos del país durante el ejercicio. Por ello, la ausencia de una notificación en determinados teléfonos estuvo relacionada con el alcance definido para esta prueba y no significó que el simulacro no se hubiera realizado.

¿Qué es SISMATE?

El SISMATE es una herramienta tecnológica que utiliza el INDECI para distribuir mensajes de alerta temprana a través de los teléfonos celulares. Este sistema complementa otros medios de comunicación, como la radio y la televisión, y permite enviar avisos a la población ubicada en una determinada zona ante situaciones de emergencia que pueden ser monitoreadas de manera progresiva.

El sistema puede emitir alertas ante peligros como tsunamis, actividad volcánica, huaicos, inundaciones, incendios forestales y aluviones, entre otros. En el caso de los sismos, la alerta previa está a cargo del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que emplea sirenas para advertir a la población segundos antes de la ocurrencia de determinados movimientos sísmicos. Ambos mecanismos fueron activados durante el simulacro.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ministerio de Justicia inicia investigación tras reporte de hackeo al SISMATE y falsa alerta de terremoto de 8,7 en Perú

Ministerio de Justicia inicia investigación tras reporte de hackeo al SISMATE y falsa alerta de terremoto de 8,7 en Perú

LEER MÁS
Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

Hackean Sismate y envían alerta de terremoto 8.7 en Perú con amenaza de tsunami y fraude electoral

LEER MÁS
Indeci y MTC confirma vulneración del Sistema de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate): "No se utiliza para advertir de estos eventos antes que ocurran"

Indeci y MTC confirma vulneración del Sistema de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate): "No se utiliza para advertir de estos eventos antes que ocurran"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

Joven asesina a hombre de 73 años tras encontrarlo con su pareja saliendo de un hotel en Carabayllo

LEER MÁS
Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

Violenta pelea entre cuatro hombres comenzó porque no dejaron pasar a un camión de helados en Surquillo: "Esperaron como una hora"

LEER MÁS
Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

Resultados de la evaluación SERUMS 2026-II: consulta el link oficial de alumnos aprobados y fecha de publicación de resultados por el Ministerio de Salud

LEER MÁS
Defensoría exige explicaciones a municipalidad de Cusco tras polémica dinámica de payaso que pidió a niños quitarse la ropa

Defensoría exige explicaciones a municipalidad de Cusco tras polémica dinámica de payaso que pidió a niños quitarse la ropa

LEER MÁS
Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

Tragedia en la Costa Verde: automóvil queda partido en dos tras chocar contra poste y deja una mujer fallecida en San Miguel

LEER MÁS
¿Extorsión bancarizada?: Choferes de Translima muestran vouchers de depósitos diarios exigidos por extorsionadores

¿Extorsión bancarizada?: Choferes de Translima muestran vouchers de depósitos diarios exigidos por extorsionadores

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025