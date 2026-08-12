Arequipa y Tacna continúan sin clases este miércoles 12 por paro de transportistas y fuertes vientos

Las clases presenciales en Arequipa y Tacna fueron suspendidas el 12 de agosto por distintos motivos. En Arequipa, la medida se debe al paro de transportistas que afecta el desplazamiento.

Las clases presenciales en Arequipa y Tacna fueron suspendidas el 12 de agosto por distintos motivos. En Arequipa, la medida se debe al paro de transportistas que afecta el desplazamiento.

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Las clases presenciales fueron suspendidas este miércoles 12 de agosto en Arequipa y Tacna, aunque por motivos diferentes. En Arequipa, la medida se mantiene debido a las dificultades ocasionadas por el paro de transportistas, que viene afectando el desplazamiento de estudiantes, docentes y trabajadores. En Tacna, la Dirección Regional de Educación dispuso la suspensión ante el pronóstico de fuertes vientos y el levantamiento de polvo y arena en la región.

En ambas jurisdicciones, las autoridades señalaron que la prioridad es preservar la integridad de la comunidad educativa y evitar que los escolares tengan que desplazarse en condiciones que puedan representar un riesgo.

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Arequipa mantiene suspensión por paro de transportistas

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) informó que las actividades educativas presenciales continuarán suspendidas mientras persistan las dificultades generadas por la paralización del transporte público.

La medida comprende a las instituciones educativas y responde a los problemas que vienen enfrentando miles de ciudadanos para movilizarse por la ciudad. Durante la jornada, la ausencia de unidades de transporte dejó a numerosos pasajeros varados en distintos puntos, mientras que algunos servicios informales llegaron a cobrar entre S/2 y S/3 por los traslados.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, había informado que los colegios deberán recuperar posteriormente las jornadas que no puedan desarrollarse. Para ello, los directores de las instituciones educativas tendrán que elaborar un plan de recuperación y coordinar las fechas correspondientes.

A diferencia de Tacna, en Arequipa se descartó la implementación generalizada de clases virtuales debido a las dificultades de conectividad que presentan algunos estudiantes.

La GREA exhortó además a la Municipalidad Provincial de Arequipa a solucionar el conflicto del transporte, debido a las consecuencias que la paralización viene generando en la población y, particularmente, en el desplazamiento de los escolares.

¿Por qué continúa el paro en Arequipa?

La paralización de un sector de transportistas está relacionada con la decisión de la Municipalidad Provincial de Arequipa de reducir el pasaje urbano de S/1.30 a S/1.00.

El conflicto involucra a empresas del Sistema Integrado de Transportes (SIT). La municipalidad dispuso que seis de las diez concesionarias cobren nuevamente S/1.00 debido a que, según su versión, no presentaron la documentación necesaria para mantener el incremento temporal a S/1.30.

Las empresas involucradas son Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum.

Los transportistas rechazan la reducción y sostienen que el incremento de sus costos de operación, incluido el precio del combustible, justifica una tarifa mayor. La presidenta del Frente de Transportistas de Arequipa, Patricia Velásquez, pidió que se realice un nuevo estudio técnico antes de modificar el precio del pasaje.

Por su parte, la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco Polar, aseguró que no dará marcha atrás en la decisión de establecer la tarifa de S/1.00 y advirtió que podrían resolverse los contratos de aquellas empresas que vuelvan a abandonar sus rutas.

Tacna suspende clases por fuertes vientos

En Tacna, la suspensión de las clases presenciales para miércoles 12 de agosto responde a una situación diferente.

La Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET) dispuso la medida como prevención ante las variaciones de las condiciones meteorológicas y la presencia de fuertes vientos en la región. La disposición alcanza a las instituciones educativas públicas y privadas de la jurisdicción de la UGEL Tacna.

La autoridad educativa señaló que durante esta jornada los colegios deberán garantizar, de acuerdo con sus posibilidades y condiciones, la continuidad del servicio mediante clases remotas.

La decisión ocurre después de que Tacna ya hubiera suspendido las actividades presenciales los días lunes 10 y martes 11 de agosto debido al paro de transportistas convocado en la región. En aquella oportunidad, la medida estuvo relacionada con las dificultades que podía generar la falta de transporte público para el traslado de estudiantes y docentes ante el alza de precios. Para miércoles, sin embargo, el factor principal es el riesgo meteorológico.

Senamhi advierte fuertes vientos y levantamiento de polvo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso meteorológico en el que alertó sobre un incremento de la velocidad del viento en la costa desde miércoles 12 hasta el sábado 15 de agosto.

Según el pronóstico, estas condiciones favorecerán el levantamiento de polvo y arena, especialmente en sectores de la costa sur. Para miércoles se prevén vientos superiores a los 22 kilómetros por hora en esta zona.

Ante este escenario, la DRET pidió a los directores de los colegios evaluar las condiciones de sus establecimientos y realizar las labores de limpieza necesarias para garantizar ambientes adecuados para la comunidad educativa.

Asimismo, en caso de que alguna institución registre daños o afectaciones como consecuencia de las condiciones meteorológicas, deberá reportarlos oportunamente mediante la Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

La autoridad educativa también pidió a los responsables de los colegios mantenerse atentos a la evolución del tiempo y adoptar medidas preventivas ante cualquier cambio que pueda comprometer la seguridad de estudiantes y trabajadores.

¿Qué pasará con las clases suspendidas?

La suspensión de las clases presenciales no implica necesariamente la pérdida de las jornadas educativas. Las autoridades deberán adoptar mecanismos para garantizar la continuidad del servicio y, cuando corresponda, recuperar las horas lectivas afectadas.

En Arequipa, la GREA coordinará con las UGEL y los directores la elaboración de planes para recuperar las jornadas suspendidas.

En Tacna, los colegios podrán recurrir a estrategias de educación remota durante la jornada de suspensión, de acuerdo con sus posibilidades de conectividad y las características de cada institución.

La situación podría variar en los próximos días, dependiendo de la evolución del paro de transportistas en Arequipa y de las condiciones meteorológicas previstas para Tacna.

Las dos regiones enfrentan problemas distintos

Aunque Arequipa y Tacna coinciden en la suspensión de las clases presenciales, las razones son diferentes. En Arequipa, el problema está relacionado con la crisis del transporte público y la paralización de un sector de transportistas; mientras que en Tacna la medida de miércoles responde a un fenómeno meteorológico adverso.

En ambos casos, las autoridades educativas justificaron la decisión en la necesidad de evitar que los estudiantes y docentes se expongan a situaciones que puedan comprometer su seguridad durante la jornada escolar.