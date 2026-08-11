¡A prepararse! Ola de calor de hasta 36 °C y radiación extrema azotarán la costa desde este miércoles 12

Este incremento también traerá un aumento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 km/h. | Foto: Andina/Composición LR

Este incremento también traerá un aumento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 km/h. | Foto: Andina/Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre un incremento de la temperatura diurna que se presentará este miércoles 12 y jueves 13 de agosto en la costa y sierra del Perú. El episodio alcanzará su mayor intensidad el jueves, cuando la costa norte podría registrar temperaturas de hasta 36 °C, acompañadas de un aumento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento.

El aviso meteorológico N.º 312 establece distintos niveles de alerta según la jornada. Para el miércoles se prevén condiciones de nivel fuerte, mientras que el jueves la alerta será de nivel extremo ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Lima, incluido el Callao, figura entre los departamentos comprendidos en el pronóstico.

TE RECOMENDAMOS Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C este jueves 13 de agosto

Durante el jueves 13, la costa norte presentará temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C. En la costa central, los valores oscilarán entre 24 °C y 28 °C, mientras que en la costa sur se esperan registros de 23 °C a 34 °C.

La sierra también experimentará un aumento de la temperatura. En la zona norte se pronostican máximas de 18 °C a 31 °C; en la sierra central, de 18 °C a 28 °C; y en la sierra sur, de 14 °C a 34 °C. Las regiones consideradas dentro del aviso son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima —incluido el Callao—, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

Radiación UV y ráfagas de viento acompañarán el aumento de temperatura

El incremento térmico estará acompañado por condiciones que favorecerán una mayor exposición a la radiación ultravioleta. Según el Senamhi, se espera escasa nubosidad alrededor del mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación UV. Además, durante las tardes podrían presentarse ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora.

Para el miércoles 12 de agosto, la alerta será de nivel fuerte. Ese día se esperan temperaturas máximas de entre 18 °C y 32 °C en la sierra norte y de 17 °C a 29 °C en la sierra central. Los departamentos comprendidos en este pronóstico son Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.