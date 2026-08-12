Ositrán deja firmes sanciones por más de S/3.3 millones durante el segundo trimestre de 2026

Las medidas corresponden a incumplimientos detectados en contratos de concesión y normas de operación, en un contexto de mayor carga de supervisión sobre la infraestructura de transporte. | Composición LR/IA

Las medidas corresponden a incumplimientos detectados en contratos de concesión y normas de operación, en un contexto de mayor carga de supervisión sobre la infraestructura de transporte. | Composición LR/IA

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El incumplimiento de obligaciones vinculadas con la productividad, el mantenimiento de equipos, la atención de reclamos y la ejecución de obras derivó en medidas contra concesionarias de infraestructura de transporte durante el segundo trimestre de 2026. En ese periodo, quedaron firmes en la vía administrativa 11 sanciones por un total de S/3.3 millones, de acuerdo con la información reportada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

Los casos abarcaron los sectores portuario, ferroviario, vial y aeroportuario y estuvieron relacionados con obligaciones previstas tanto en normas como en contratos de concesión. A diferencia de las penalidades contractuales, las sanciones son consecuencia de procedimientos administrativos iniciados por el regulador ante infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales.

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En su planificación institucional para 2026-2030, Ositrán prevé una mayor carga de expedientes vinculados con penalidades a concesionarios y señala que la incorporación de nuevas concesiones a su ámbito de supervisión incrementará las necesidades de fiscalización. Entre los proyectos considerados figuran el Anillo Vial Periférico, la Línea 2 del Metro de Lima y el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El sector portuario concentró el mayor monto sancionado durante el periodo. De los S/3.3 millones contabilizados, S/2.3 millones correspondieron a medidas aplicadas a operadores de terminales portuarios.

La mayor parte de ese monto estuvo relacionada con el incumplimiento de indicadores de niveles de servicio y productividad. Solo dos sanciones impuestas a APM Terminals Callao por estas obligaciones representaron S/2.27 millones.

Los indicadores de niveles de servicio y productividad forman parte de los compromisos que deben cumplir los operadores de infraestructura portuaria en el marco de sus contratos de concesión. En el mismo sector, Ositrán impuso una sanción de amonestación por el incumplimiento del Reglamento General de Tarifas.

La actividad sancionadora del organismo tiene antecedentes en ejercicios anteriores. En 2023, Ositrán reportó 46 sanciones firmes contra entidades prestadoras por un monto total de S/4.6 millones. El dato permite contextualizar el uso de estos procedimientos como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las empresas que operan infraestructura de transporte público.

Mantenimiento y operación del transporte ferroviario

El sector ferroviario y el Metro de Lima y Callao concentraron el segundo mayor monto de sanciones durante el trimestre, con S/925.320.

Dos de las medidas, aplicadas a Tren Urbano de Lima, estuvieron relacionadas con el incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato de concesión de la Línea 1. En ambos casos, el origen estuvo en la falta de realización de la revisión general de motores de tracción conforme a lo establecido en el plan de mantenimiento.

El regulador también impuso una amonestación por la parada incorrecta de un tren. De esta manera, las medidas adoptadas en este sector estuvieron vinculadas tanto con obligaciones de mantenimiento como con aspectos de la operación del servicio ferroviario.

En las concesiones viales se registraron otras dos sanciones. Autopista del Norte recibió una medida por S/26.015 debido al incumplimiento de disposiciones relacionadas con la atención de reclamos y solución de controversias.

A su vez, Carretera Andina del Sur, anteriormente denominada Survial, fue sancionada con S/17.655 por incumplir una obligación prevista en el contrato de concesión relacionada con el no cobro de la tarifa de peaje en las unidades de Marcona y Pichirhua.

Aeropuertos: sanciones y penalidades por obras

En el sector aeroportuario se registraron dos sanciones. Aeropuertos Andinos del Perú recibió una por S/31.790 debido al incumplimiento de una obligación relacionada con el concepto de liquidación correspondiente al cofinanciamiento operacional.

También se impuso una amonestación a Lima Airport Partners por el incumplimiento de una obligación prevista en su contrato de concesión, relacionada con la falta de limpieza e higiene en los pisos del terminal de pasajeros.

A estos procedimientos se sumó una penalidad de US$73.000 aplicada a Aeropuertos del Perú por el retraso en el avance de las obras de mejoramiento y rehabilitación del aeropuerto de Piura. En este caso, la medida deriva directamente de una obligación establecida en el contrato de concesión.

Penalidades en carreteras y Metro

Además de las sanciones administrativas, durante el segundo trimestre quedaron firmes penalidades derivadas de incumplimientos contractuales.

En el sector vial se registró una penalidad de S/149.800 contra la Sociedad Concesionaria Anillo Vial por la presentación fuera de plazo de documentación correspondiente al tramo 1 del proyecto.

En el Metro de Lima y Callao se consignó otra penalidad de S/5.500 contra la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 por la demora en la presentación del informe socioambiental mensual.

La diferencia entre ambos mecanismos radica en su origen. Mientras las sanciones se imponen como resultado de procedimientos administrativos por infracciones a obligaciones legales, técnicas o contractuales, las penalidades están establecidas en los propios contratos de concesión y se activan ante determinados incumplimientos pactados.

En el segundo trimestre de 2026 no se registraron penalidades firmes en el sector portuario, según la información de Ositrán.

En conjunto, los casos del periodo muestran que la supervisión de las concesiones comprende obligaciones de distinta naturaleza: desde indicadores de productividad y mantenimiento de infraestructura hasta atención de reclamos, disposiciones tarifarias, entrega de información y avance de obras. La variedad de incumplimientos refleja el alcance de las obligaciones que deben cumplir los operadores bajo los contratos y normas que regulan la infraestructura de transporte de uso público.