¿Compraste entrada para Vivo x el Rock? Indecopi advierte a organizadores que deben reembolsar el dinero en 15 días
Los reembolsos deben realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la solicitud del consumidor, señala Indecopi. Además, se debe comunicar claramente el procedimiento y requisitos para la devolución.
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Luego de la cancelación de Vivo x el Rock, el Indecopi recordó a los organizadores de espectáculos las obligaciones que deben cumplir frente a los consumidores cuando cambian las condiciones anunciadas para un concierto. La institución precisó que, ante una cancelación o modificación de aspectos como la fecha, el lugar o los artistas, corresponde devolver el dinero pagado por las entradas.
El pronunciamiento fue difundido este miércoles 12 de agosto y establece que el proceso de devolución debe realizarse en un plazo máximo de 15 días hábiles, contado desde la solicitud presentada por el consumidor. Además, los organizadores deben comunicar de forma clara y oportuna los canales, requisitos y condiciones necesarios para gestionar el reembolso.
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¿Cuándo corresponde el reembolso de una entrada para un concierto?
El Indecopi señaló que los organizadores deben garantizar que los espectáculos se desarrollen bajo las condiciones que fueron anunciadas y comunicadas previamente al público. Por ello, cuando estas características son modificadas, los consumidores tienen derecho a solicitar la devolución del monto pagado por sus entradas.
El procedimiento debe indicar de manera precisa cómo realizar la solicitud y qué pasos debe seguir el comprador. Además, los organizadores están obligados a informar los mecanismos habilitados para tramitar el reembolso y respetar el plazo establecido para efectuar la devolución.
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¿Cómo reclamar si no devuelven el dinero de la entrada?
El Indecopi recomienda comprar entradas mediante proveedores formales y conservar los comprobantes de pago, debido a que estos documentos pueden servir como sustento al momento de presentar un reclamo. Ante algún inconveniente, el primer canal para formularlo es el Libro de Reclamaciones del proveedor.
Los consumidores también pueden solicitar orientación o registrar sus reclamos ante el Indecopi a través de los teléfonos (01) 224 7777, para Lima, y 0 800 4 4040, para regiones. Asimismo, está disponible la plataforma Reclama Virtual para gestionar este tipo de casos.