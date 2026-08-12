La visita del Papa León XIV a Pucallpa será un momento crucial, según el vicario apostólico de Iquitos. Este encuentro en la Amazonía reafirmará los problemas que enfrentan los pueblos locales. | composición LR

La visita del Papa León XIV a Pucallpa será un momento crucial, según el vicario apostólico de Iquitos. Este encuentro en la Amazonía reafirmará los problemas que enfrentan los pueblos locales. | composición LR

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La próxima visita del papa León XIV al Perú tendrá en Pucallpa uno de sus momentos más significativos. Para monseñor Miguel Ángel Cadenas, vicario apostólico de Iquitos, la presencia del Pontífice en la Amazonía no solo representa un encuentro con los fieles de la selva, sino una oportunidad para que los problemas que enfrentan sus pueblos sean escuchados más allá de las fronteras del país.

En diálogo con el programa 'León XIV vuelve a casa', el obispo de Iquitos sostuvo que el mensaje que el Santo Padre pronuncie desde Pucallpa podría tener repercusiones para toda la Iglesia amazónica.

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"Para los obispos amazónicos es un éxito que pueda venir a una ciudad como Pucallpa y, desde allí, dirigirse al mundo. El mensaje que nos traiga en Pucallpa va a marcar a la Iglesia amazónica no solo del Perú, sino de toda la Panamazonía en los próximos años", señaló Cadenas en conversación con el periodista Juan José Dioses.

La visita a Pucallpa, además, continuará la atención que la Iglesia católica ha puesto en la Amazonía durante los últimos años. En 2018, el papa Francisco visitó Puerto Maldonado y convirtió a la región en uno de los principales escenarios de su llamado a defender a los pueblos indígenas y la naturaleza. Para Cadenas, ahora León XIV tendrá la posibilidad de retomar esa preocupación desde su propia mirada y experiencia pastoral en el Perú.

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La Amazonía espera un mensaje firme

Uno de los principales temas que, según el obispo de Iquitos, podría estar presente en el discurso del Pontífice es la situación de las comunidades amazónicas frente a las actividades extractivas y los conflictos socioambientales.

Cadenas consideró que la realidad que viven los pueblos indígenas plantea una discusión directamente relacionada con la defensa de la dignidad humana, uno de los ejes del magisterio de León XIV. "En la Amazonía, la explotación de los recursos naturales está siendo completamente injusta. Esto va a tener un fuerte impacto en el discurso que León XIV pueda hacer sobre la dignidad humana y sobre el cuidado de la creación", sostuvo.

En esa línea, el prelado afirmó que la llegada del Papa puede servir para poner nuevamente en el debate internacional las consecuencias que generan determinadas actividades económicas sobre las comunidades amazónicas. "Desde Pucallpa, el Papa le hablará a toda la humanidad sobre lo que está pasando en toda la Amazonía, donde el extractivismo está causando estragos muy importantes, especialmente en los pueblos indígenas", manifestó.

La primera encíclica de León XIV, Magnifica humanitas, está dedicada a la custodia de la persona humana en el contexto del avance de la inteligencia artificial. El documento plantea la defensa de la dignidad, la justicia, el trabajo y el bien común frente a nuevas formas de concentración del poder.

Aunque el documento no está centrado específicamente en la Amazonía, Cadenas considera que sus principios pueden dialogar con la realidad de las poblaciones más vulnerables de la selva.

Su experiencia en el Perú marcará su mirada

El obispo de Iquitos también destacó que León XIV conoce de primera mano distintas realidades del país. Antes de convertirse en Pontífice, Robert Prevost desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral en el Perú, incluyendo su trabajo en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo.

Para Cadenas, esa experiencia contribuyó a formar una sensibilidad particular hacia las comunidades alejadas de los grandes centros de poder. "Él tiene una vasta cultura y, además, también ha desarrollado su trabajo pastoral en zonas como Chulucanas, aparte de estar en Trujillo en la formación y en Chiclayo como obispo. El Papa tiene una sensibilidad hacia los lugares donde se necesita predicar el Evangelio por primera vez y una sensibilidad especial para la gente humilde", afirmó.

El prelado recordó, además, que el actual Pontífice se mostró especialmente cercano a las comunidades durante sus años de misión en el país. "Él estaba feliz en Chulucanas y en los distintos destinos que ha ido teniendo, y ahora es el Papa de la Iglesia católica. Desde ahí también quiere hacer un pontificado que tenga este carácter misionero", agregó.

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Cadenas pide que la visita no sea solo una celebración

De cara a la llegada del Pontífice, el vicario apostólico de Iquitos también dirigió un mensaje a los católicos peruanos. Consideró que la visita debe ir más allá de las actividades protocolares y de la celebración religiosa.

Para Cadenas, el encuentro con León XIV debería traducirse en una reflexión sobre las condiciones en las que viven los sectores más vulnerables del país y en acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida. Sostuvo que ese cambio también debe alcanzar a las decisiones que se toman desde el Estado y las instituciones.

"Esto significa también que vayamos dando paso hacia leyes que nos puedan ayudar de una manera más digna, especialmente a los más pobres y vulnerables", concluyó.

Así, para la Iglesia amazónica, la llegada de León XIV a Pucallpa representa algo más que una parada dentro de su recorrido por el Perú. La expectativa está puesta en que, desde el corazón de la selva, el Papa vuelva a colocar en el escenario internacional las demandas de los pueblos amazónicos y convierta su visita en un llamado a construir relaciones más justas entre las comunidades, el Estado y las actividades económicas que se desarrollan en sus territorios.