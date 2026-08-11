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Dictan 36 meses de prisión preventiva para 15 investigados por extorsión a choferes de Callao y Lima Norte

Los implicados habrían exigido pagos diarios de entre S/10 y S/40 por unidad vehicular en diversas zonas del puerto chalaco y la capital. Son investigados por los presuntos delitos de extorsión y organización criminal.

Detenidos por presuntamente integrar La red del silencio
Detenidos por presuntamente integrar La red del silencio | Foto: Fiscalía
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El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 15 presuntos integrantes de la organización criminal La red del silencio, investigados por el cobro de cupos a las empresas TransLima S.A., Holding Real Express S.A. y otras en los distritos del Callao y Lima Norte.

Según las investigaciones, los involucrados habrían exigido pagos diarios de entre S/10 y S/40 por unidad vehicular, llegando incluso a pedir S/70 por día a través de grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales desde los cuales enviaban mensajes extorsivos y amenazas dirigidas a los transportistas.

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¿Quiénes son los investigados que cumplirán prisión preventiva?

La medida recae contra Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles, José Tablante, Maribel Ushinahu, Carlos Montes, José Angarita, Franyer Márquez, Teresa García, Víctor Serrano, Roberto Justo, Miguel Cabezas, Marco Tarrillo y Katerin Quezada. En tanto, a los procesados Auriani Díaz y César Quezada se les impuso detención domiciliaria y reglas de conducta por tres años.

Estas personas fueron detenidas el pasado 23 y 24 de junio en un megaoperativo simultáneo en Lima, Callao y Chimbote (Áncash), liderado por la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez, con el apoyo de los fiscales adjuntos Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado, y de personal de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La red del silencio, la organización que extorsionó a cientos de transportistas

Según la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, esta organización criminal llegó a extorsionar a más de 190 unidades en Lima y el puerto chalaco. Su ámbito de acción se habría concentrado en el sector de Oquendo, en el Callao, así como en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y otros puntos de Lima Metropolitana.

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