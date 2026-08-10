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Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 5 del Torneo Clausura

Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Alianza Lima y Sporting Cristal serán locales, mientras que Universitario deberá viajar a la altura de Cajamarca.

Alianza Lima, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Universitario luchan por el liderato del Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Universitario luchan por el liderato del Clausura. Foto: Liga 1/composición LR
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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 5 se llevará a cabo en Piura con el encuentro entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos. Alianza Lima, Sporting Cristal y el líder, Deportivo Garcilaso, jugarán en sus estadios, mientras que Universitario será visitante este fin de semana.

El cuadro blanquiazul recibirá a UTC en Matute con la misión de recuperar el primer lugar del Clausura. De igual forma, Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo con el objetivo de lograr un triunfo, luego del empate en su último partido ante Universitario en el Monumental. En cuanto a la ''U’, jugará en la altura ante FC Cajamarca, mientras que Cienciano y Deportivo Garcilaso cerrarán la jornada con el clásico cusqueño.

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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 14 de julio

  • Atlético Grau vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: La Matanza
  • Cusco vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 15 de agosto

  • ADT vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Los Chankas vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Alianza Lima vs UTC
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

  • Sporting Cristal vs Sport Huancayo
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Moquegua vs Sport Boys
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • FC Cajamarca vs Universitario
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Cienciano vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el torneo.

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