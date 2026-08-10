Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 5 del Torneo Clausura
Se juega una nueva jornada en el Torneo Clausura 2026. Alianza Lima y Sporting Cristal serán locales, mientras que Universitario deberá viajar a la altura de Cajamarca.
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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 5 se llevará a cabo en Piura con el encuentro entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos. Alianza Lima, Sporting Cristal y el líder, Deportivo Garcilaso, jugarán en sus estadios, mientras que Universitario será visitante este fin de semana.
El cuadro blanquiazul recibirá a UTC en Matute con la misión de recuperar el primer lugar del Clausura. De igual forma, Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo con el objetivo de lograr un triunfo, luego del empate en su último partido ante Universitario en el Monumental. En cuanto a la ''U’, jugará en la altura ante FC Cajamarca, mientras que Cienciano y Deportivo Garcilaso cerrarán la jornada con el clásico cusqueño.
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Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 5 del Torneo Clausura
Viernes 14 de julio
- Atlético Grau vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.00 p. m.
- Estadio: La Matanza
- Cusco vs Juan Pablo II
- Hora: 6.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 15 de agosto
- ADT vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Los Chankas vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs UTC
- Hora: 7.30 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
Domingo 16 de agosto
- Sporting Cristal vs Sport Huancayo
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Moquegua vs Sport Boys
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- FC Cajamarca vs Universitario
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Cienciano vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1
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¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?
Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el torneo.