Programación de la Liga 1 2026: día y hora de los partidos por la fecha 5 del Torneo Clausura

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Inicia una nueva jornada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El arranque de la fecha 5 se llevará a cabo en Piura con el encuentro entre Atlético Grau y Comerciantes Unidos. Alianza Lima, Sporting Cristal y el líder, Deportivo Garcilaso, jugarán en sus estadios, mientras que Universitario será visitante este fin de semana.

El cuadro blanquiazul recibirá a UTC en Matute con la misión de recuperar el primer lugar del Clausura. De igual forma, Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo con el objetivo de lograr un triunfo, luego del empate en su último partido ante Universitario en el Monumental. En cuanto a la ''U’, jugará en la altura ante FC Cajamarca, mientras que Cienciano y Deportivo Garcilaso cerrarán la jornada con el clásico cusqueño.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 14 de julio

Atlético Grau vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: La Matanza

Cusco vs Juan Pablo II

Hora: 6.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 15 de agosto

ADT vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Alianza Lima vs UTC

Hora: 7.30 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Moquegua vs Sport Boys

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: 25 de Noviembre

FC Cajamarca vs Universitario

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Cienciano vs Deportivo Garcilaso

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1

¿Dónde ver el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten a través del canal L1 Max, señal que cuenta con los derechos de transmisión de los 18 clubes participantes en el torneo.