HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Un mamífero extinto volvió a su hábitat en Sudamérica tras casi 40 años: las nutrias gigantes ya nadan libres en Argentina

La reintroducción fue posible gracias a una colaboración internacional y 8 años de preparación. Coco, Nima y sus crías ya exploran su nuevo hábitat como grupo familiar adaptado.

Un esfuerzo conjunto entre Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos facilitó la repatriación de la nutria gigante, con un grupo que incluye ejemplares criados en cautiverio y preparados para su adaptación.
Un esfuerzo conjunto entre Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos facilitó la repatriación de la nutria gigante, con un grupo que incluye ejemplares criados en cautiverio y preparados para su adaptación. | Foto: Fundación Rewilding Argentina
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras casi cuatro décadas ausente en el extremo sur de Sudamérica, la nutria gigante regresó a los Esteros del Iberá, en Corrientes. Este hito marca un precedente histórico para la conservación ambiental, al tratarse del primer intento por reintroducir la especie en un ecosistema donde sufrió una erradicación local. De acuerdo con Rewilding Argentina, el último grupo familiar documentado en el país data de 1986.

Aunque la Pteronura brasiliensis sobrevive en otras regiones bajo la categoría de amenaza, su reaparición en el Gran Parque Iberá procura devolver el equilibrio ecológico al humedal. Asimismo, la iniciativa demuestra la efectividad de las alianzas internacionales para revertir pérdidas biológicas. “Nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar”, declaró Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation.

PUEDES VER: Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

lr.pe

¿Cómo logró la nutria gigante retornar a su hábitat en Sudamérica tras casi 40 años?

Una alianza internacional entre Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos posibilitó la repatriación de la nutria gigante a los esteros sudamericanos. El grupo pionero reúne a Nima (Zoo Aquarium de Madrid), Coco (zoológico de Givskud en Dinamarca) y sus crías Pirú y Kyra, nacidas localmente en noviembre de 2024. Esta articulación científica contó con la supervisión de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios para seleccionar ejemplares reproductivamente afines.

La estrategia exigió ocho años de preparación previa iniciada en 2017. Ante la ausencia de ejemplares autóctonos en cautiverio o en estado silvestre, los biólogos redactaron normativas de bioseguridad, adaptaron unidades de traslado y levantaron recintos de presuelta. La estancia en semicautiverio sirvió para corroborar su adaptación social, dominio espacial y desempeño con las crías previo a la liberación completa.

La enseñanza del adiestramiento para cazar presas vivas representó el reto principal del proyecto, sumado al uso de arneses de rastreo satelital para el monitoreo posterior. Guillermo Díaz Cornejo, integrante del directorio de la Administración de Parques Nacionales, calificó la iniciativa como “única a nivel mundial” y sostuvo que coloca al país “a la vanguardia global” del restablecimiento faunístico.

PUEDES VER: Plantó árboles durante cuatro décadas y convirtió una isla estéril en un inmenso bosque: hoy supera casi seis veces al Parque de las Leyendas.

lr.pe

¿Cómo avanza la reintroducción de la nutria gigante en el Gran Parque Iberá, en Argentina?

Coco, Nima, Pirú y Kyra exploran los esteros como un grupo familiar completamente adaptado. Los especialistas supervisan su actividad con dispositivos de rastreo y ADN ambiental para evaluar la ocupación territorial. Esa especie diurna, monógama y sociable mide hasta 1,8 metros y pesa 33 kilos. Su rol como principal depredador acuático regula las cadenas tróficas locales. “Su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, a Xinhua.

Nima destaca en el proceso por su comportamiento tímido y distante hacia las personas. Nacida en Madrid durante marzo de 2020, esa reserva natural evita que busque contacto con seres humanos o dependa de cuidadores. Antes de la liberación, la hembra convivió más de dos años junto a Coco dentro del recinto de presuelta. Allí fortalecieron destrezas de caza, defensa espacial y crianza de cachorros.

El Proyecto Iberá impulsa la restauración ecológica y el desarrollo local en un área protegida que suma cerca de 758.000 hectáreas entre las jurisdicciones provincial y nacional. La iniciativa abarca el retorno del yaguareté o el guacamayo rojo, además de promover el turismo de observación de fauna. Rewilding Argentina prepara nuevas familias para este humedal y el Chaco con la meta de conectar poblaciones aisladas en el corazón sudamericano.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

LEER MÁS
Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

LEER MÁS
Buscaban petróleo, pero encontraron un activo estratégico más valioso: el enorme acuífero descubierto por casualidad que comparten cuatro países de América Latina

Buscaban petróleo, pero encontraron un activo estratégico más valioso: el enorme acuífero descubierto por casualidad que comparten cuatro países de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

Una expedición de aguas profundas en el Atlántico encuentra más de 200.000 barriles de residuos radiactivos con fugas

LEER MÁS
Plantó árboles durante cuatro décadas y convirtió una isla estéril en un inmenso bosque: hoy supera casi seis veces al Parque de las Leyendas.

Plantó árboles durante cuatro décadas y convirtió una isla estéril en un inmenso bosque: hoy supera casi seis veces al Parque de las Leyendas.

LEER MÁS
La Amazonía escondió durante siglos una civilización perdida: hallan más de 400 centros ceremoniales bajo la selva que podrían cambiar su historia

La Amazonía escondió durante siglos una civilización perdida: hallan más de 400 centros ceremoniales bajo la selva que podrían cambiar su historia

LEER MÁS
Ómicron BA.2 es más grave en niños no vacunados y no infectados, sugiere estudio chino

Ómicron BA.2 es más grave en niños no vacunados y no infectados, sugiere estudio chino

LEER MÁS
Científicos revelan cómo las cáscaras de naranja que todos desechaban transformaron un ecosistema de Costa Rica 16 años después

Científicos revelan cómo las cáscaras de naranja que todos desechaban transformaron un ecosistema de Costa Rica 16 años después

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025