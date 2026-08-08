Un esfuerzo conjunto entre Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos facilitó la repatriación de la nutria gigante, con un grupo que incluye ejemplares criados en cautiverio y preparados para su adaptación. | Foto: Fundación Rewilding Argentina

Un esfuerzo conjunto entre Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos facilitó la repatriación de la nutria gigante, con un grupo que incluye ejemplares criados en cautiverio y preparados para su adaptación. | Foto: Fundación Rewilding Argentina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tras casi cuatro décadas ausente en el extremo sur de Sudamérica, la nutria gigante regresó a los Esteros del Iberá, en Corrientes. Este hito marca un precedente histórico para la conservación ambiental, al tratarse del primer intento por reintroducir la especie en un ecosistema donde sufrió una erradicación local. De acuerdo con Rewilding Argentina, el último grupo familiar documentado en el país data de 1986.

Aunque la Pteronura brasiliensis sobrevive en otras regiones bajo la categoría de amenaza, su reaparición en el Gran Parque Iberá procura devolver el equilibrio ecológico al humedal. Asimismo, la iniciativa demuestra la efectividad de las alianzas internacionales para revertir pérdidas biológicas. “Nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar”, declaró Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation.

¿Cómo logró la nutria gigante retornar a su hábitat en Sudamérica tras casi 40 años?

Una alianza internacional entre Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos posibilitó la repatriación de la nutria gigante a los esteros sudamericanos. El grupo pionero reúne a Nima (Zoo Aquarium de Madrid), Coco (zoológico de Givskud en Dinamarca) y sus crías Pirú y Kyra, nacidas localmente en noviembre de 2024. Esta articulación científica contó con la supervisión de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios para seleccionar ejemplares reproductivamente afines.

La estrategia exigió ocho años de preparación previa iniciada en 2017. Ante la ausencia de ejemplares autóctonos en cautiverio o en estado silvestre, los biólogos redactaron normativas de bioseguridad, adaptaron unidades de traslado y levantaron recintos de presuelta. La estancia en semicautiverio sirvió para corroborar su adaptación social, dominio espacial y desempeño con las crías previo a la liberación completa.

La enseñanza del adiestramiento para cazar presas vivas representó el reto principal del proyecto, sumado al uso de arneses de rastreo satelital para el monitoreo posterior. Guillermo Díaz Cornejo, integrante del directorio de la Administración de Parques Nacionales, calificó la iniciativa como “única a nivel mundial” y sostuvo que coloca al país “a la vanguardia global” del restablecimiento faunístico.

¿Cómo avanza la reintroducción de la nutria gigante en el Gran Parque Iberá, en Argentina?

Coco, Nima, Pirú y Kyra exploran los esteros como un grupo familiar completamente adaptado. Los especialistas supervisan su actividad con dispositivos de rastreo y ADN ambiental para evaluar la ocupación territorial. Esa especie diurna, monógama y sociable mide hasta 1,8 metros y pesa 33 kilos. Su rol como principal depredador acuático regula las cadenas tróficas locales. “Su presencia aporta significativamente a mantener los ecosistemas saludables”, explicó Sebastián Di Martino, director de Conservación de Rewilding Argentina, a Xinhua.

Nima destaca en el proceso por su comportamiento tímido y distante hacia las personas. Nacida en Madrid durante marzo de 2020, esa reserva natural evita que busque contacto con seres humanos o dependa de cuidadores. Antes de la liberación, la hembra convivió más de dos años junto a Coco dentro del recinto de presuelta. Allí fortalecieron destrezas de caza, defensa espacial y crianza de cachorros.

El Proyecto Iberá impulsa la restauración ecológica y el desarrollo local en un área protegida que suma cerca de 758.000 hectáreas entre las jurisdicciones provincial y nacional. La iniciativa abarca el retorno del yaguareté o el guacamayo rojo, además de promover el turismo de observación de fauna. Rewilding Argentina prepara nuevas familias para este humedal y el Chaco con la meta de conectar poblaciones aisladas en el corazón sudamericano.