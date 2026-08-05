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Papa León XIV vuelve a Perú: Misa de Acción de Gracias se realizará en la Base Aérea Las Palmas

El canciller Carlos Espá confirmó que la tradicional celebración litúrgica por la visita del papa León XIV se llevará a cabo en la Base Aérea Las Palmas, en Lima. Se espera la asistencia de millones de fieles durante el viaje del pontífice al Perú, programado del 11 al 17 de noviembre.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que la Misa de Acción de Gracias por la visita del papa León XIV se celebrará en la Base Aérea Las Palmas, Surco, en noviembre.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, anunció que la Misa de Acción de Gracias por la visita del papa León XIV se celebrará en la Base Aérea Las Palmas, Surco, en noviembre. | composición LR
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El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, confirmó que la Misa de Acción de Gracias por la visita del papa León XIV al Perú se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco. La ceremonia formará parte de las actividades oficiales del pontífice durante su visita al país en noviembre.

"El tema de la Gran Misa de Acción de Gracias es muy importante. Como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas y me imagino algo multitudinario; hablamos de millones de personas", declaró el canciller.

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Misa papal en 2018

El titular de la Cancillería sostuvo que espera una masiva participación de fieles en la celebración religiosa y señaló que los peruanos acudirán para expresar su fe durante la visita del sumo pontífice.

La Base Aérea Las Palmas ya fue escenario de una multitudinaria misa papal en enero de 2018, cuando el papa Francisco encabezó una celebración que reunió a más de un millón de personas tras su llegada al Perú.

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¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó que el papa León XIV realizará una gira por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido incluirá Uruguay, Argentina y Perú, tras aceptar las invitaciones de los gobiernos y autoridades eclesiásticas de esos países.

Según el itinerario oficial, el pontífice permanecerá en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y llegará al Perú el 11 de noviembre, donde permanecerá hasta el día 17.

Durante su estadía en territorio peruano, León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades donde encabezará diversas actividades pastorales y encuentros con la población.

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