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Futbolista español Pedri no calla más y desata revuelo al hablar por primera vez sobre su 'shippeo' con Ferrán Torres: "Que dejen ..."

Tras varios meses de rumores sobre la relación que mantienen, Pedri, futbolista del FC Barcelona, decidió romper su silencio y hablar por primera vez sobre Ferran Torres. Sus declaraciones no tardaron en generar todo tipo de reacciones y dejaron completamente en shock a sus seguidores.

Pedri y Ferrán Torres comparten vestuario en el Barcelona. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Pedri y Ferrán Torres comparten vestuario en el Barcelona. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Los rumores y el popular shippeo entre Pedri y Ferran Torres volvieron a tomar protagonismo en redes sociales luego de una inesperada declaración del futbolista del FC Barcelona. El momento ocurrió hace algunas semanas, durante una divertida entrevista realizada por el creador de contenido Iker Ruiz, en la que el futbolista catalán participó junto a Dani Olmo, compañero suyo en la selección española. Ambos se sometieron a una dinámica de 'adivina al jugador', un reto viral en el que debían identificar futbolistas a partir de distintas secuencias de emojis.

Cuando llegó el turno de Ferran Torres, conocido como el 'Tiburón', la conversación tomó un giro inesperado y Pedro González López decidió referirse al famoso shippeo que protagonizan en redes sociales. Su reacción no pasó desapercibida y desató todo tipo de comentarios entre los aficionados.

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¿Qué dijo Pedri sobre los rumores de una cercana relación con Ferran Torres?

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando Iker Ruiz decidió poner sobre la mesa la cercana relación que existe entre Pedri y Ferran Torres. En medio de la dinámica, el creador de contenido le comentó al futbolista que constantemente se encontraba con videos de ambos en redes sociales.

“No me paran de salir videos tuyos con Ferran (...)”, expresó Ruiz, provocando una curiosa reacción del jugador del Barcelona, quien respondió entre risas: “Todo el día para conmigo”.

Pero la conversación no quedó ahí. El influencer aprovechó la ocasión para preguntarle directamente al futbolista campeón del mundo con España qué opinaba sobre los rumores que circulan en redes y sobre las personas que los shippean, llegando incluso a especular con una supuesta relación entre ambos futbolistas.

“Pero la gente los shippea, piensa que están en una relación. ¿Qué le dirías a la gente que hace todo eso?”, preguntó el creador de contenido. Ante ello, Pedri no dudó en responder con humor y total franqueza: “Que dejen de inventar cosas”, señaló entre risas.

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Usuarios opinan sobre las declaraciones de Pedri sobre Ferran Torres

Las declaraciones de Pedri no pasaron desapercibidas entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente reaccionaron al comentario del futbolista sobre el popular shippeo con Ferran Torres. Como era de esperarse, sus palabras generaron opiniones divididas y provocaron una nueva ola de comentarios y bromas en plataformas como X y TikTok.

“¿Nos estamos inventando cosas? No nos inventamos nada, comentamos lo que vemos”, “si hasta preferiste sentarte con él que con tu novia”, “es el shippeo del momento” y “son mi casita” son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios tras conocer la respuesta del jugador del FC Barcelona.

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