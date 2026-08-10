Encuesta “confidencial” de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana es atribuida falsamente a CPI

LO FALSO:

Recientemente CPI ha publicado una encuesta “confidencial” de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana.

LO VERDADERO:

Se detectaron varias inconsistencias que cuestionaban la veracidad del material, entre ellas, la reciente creación de la cuenta que lo difundió, la ausencia de su aparición en los canales oficiales de CPI y diferencias en el diseño y la presentación de los resultados frente a estudios previos de la entidad.

Esta, a través de redes sociales, confirmó que se trataba de contenido falso y señaló que no había realizado ni difundido ninguna investigación reciente vinculada a la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana.

En el contexto de la campaña rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, comenzó a circular en Facebook una encuesta “confidencial” atribuida a CPI y aparentemente realizada los días 2 y 3 de agosto de 2026. En ella, Rafael López Aliaga encabezaba la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana con 18,1%, seguido por Carlos Bruce (12,3%) y Daniel Urresti (12,2%). Más atrás aparecían Francis Allison (8,2%), Ricardo Belmont (5,2%), Susel Paredes (4,9%) y otros candidatos (10,2%). El documento señalaba, además, que un 23,1% de los encuestados no sabía por quién votar y un 5,8% no opinaba.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Aunque a primera vista la encuesta parecía auténtica, varias inconsistencias levantaron sospechas. Una de las más importantes fue la página de Facebook que la difundió, pues, si bien tenía el nombre 'CPI Perú', contaba con fecha de inicio de actividades el 3 de agosto de 2026, tenía solo siete seguidores y el único estudio publicado había sido el analizado en esta nota.

Página que compartió el viral solo cuenta con siete seguidores. Foto: Facebook

La página muestra actividad desde el pasado 3 de agosto. Foto: Facebook

La página en cuestión solo cuenta con cuatro publicaciones en total, una de ellas es el viral. Foto: Facebook

Además, la encuesta difundida no figuraba ni en la página web ni en las redes sociales oficiales de CPI. Una revisión de estos canales permitió comprobar que el informe más reciente relacionado con temas electorales había sido publicado a finales de mayo de 2026 y correspondía a un simulacro de votación para una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante la búsqueda también se encontró una encuesta de CPI publicada un mes antes, en abril de 2026. Se trataba de un simulacro de votación realizado antes de la primera vuelta que tenía bastante similitud con el diseño y la distribución del estudio viral. Sin embargo, algunas de sus características cambiaban, por lo que se realizó una comparación:

El logo: en el viral aparece un logo verde, azul y blanco con el texto “CPI Investigación”. En el documento de CPI, en cambio, figura un logo blanco con la denominación “CPI Research”, utilizado comúnmente en sus estudios (ambos logos aparecen en la misma posición).

en el viral aparece un logo verde, azul y blanco con el texto “CPI Investigación”. En el documento de CPI, en cambio, figura un logo blanco con la denominación “CPI Research”, utilizado comúnmente en sus estudios (ambos logos aparecen en la misma posición). La lista de candidatos: en el viral, los nombres no están alineados de la misma manera y tienen distintos tamaños de letra. En el documento de CPI, todos están alineados a la izquierda y tienen el mismo tamaño.

en el viral, los nombres no están alineados de la misma manera y tienen distintos tamaños de letra. En el documento de CPI, todos están alineados a la izquierda y tienen el mismo tamaño. La distribución de los resultados: el viral presenta porcentajes según niveles socioeconómicos —A, B, C, D y E— y un apartado de “Total”. El documento de CPI, por su parte, muestra resultados por macrozonas: Lima provincias, costa y sierra norte, costa sur, sierra centro, sierra sur y oriente. En ambos documentos, el primer ítem aparece separado de los demás y, además, los dos cuentan con espacio para nueve columnas de candidatos.

Similitudes en el diseño de la encuesta viral y una publicada por CPI. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR

Comparación #1. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR

Comparación #2. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR

Comparación #3. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR

Ante los detalles encontrados, Verificador de La República se contactó con CPI para conocer si la encuesta viral era auténtica. La entidad no respondió directamente a la consulta. No obstante, días después se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó que se trataba de contenido falso.

Pronunciamiento de CPI vía redes sociales. Foto: Facebook

“No son nuestros resultados. No hemos realizado ni difundido ningún estudio de intención de voto para el municipio de Lima en las últimas semanas”, aclaró. Luego añadió que esto será presentado en los próximos días.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana, atribuida a CPI y presentada como “confidencial”. Sin embargo, se identificaron diversas inconsistencias, como la reciente creación de la cuenta que difundió el contenido, la ausencia del sondeo en los canales oficiales de CPI y diferencias en el diseño y la presentación de los resultados respecto a estudios reales de la institución. Esta, poco después, confirmó la falsedad del material y aclaró que no había realizado ni difundido ningún estudio reciente sobre el tema.