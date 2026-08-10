Encuesta “confidencial” de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana es atribuida falsamente a CPI

En el contexto de la campaña rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, comenzó a circular en Facebook una encuesta “confidencial” atribuida a CPI y aparentemente realizada los días 2 y 3 de agosto de 2026. En ella, Rafael López Aliaga encabezaba la intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana con 18,1%, seguido por Carlos Bruce (12,3%) y Daniel Urresti (12,2%). Más atrás aparecían Francis Allison (8,2%), Ricardo Belmont (5,2%), Susel Paredes (4,9%) y otros candidatos (10,2%). El documento señalaba, además, que un 23,1% de los encuestados no sabía por quién votar y un 5,8% no opinaba.
Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook
Aunque a primera vista la encuesta parecía auténtica, varias inconsistencias levantaron sospechas. Una de las más importantes fue la página de Facebook que la difundió, pues, si bien tenía el nombre 'CPI Perú', contaba con fecha de inicio de actividades el 3 de agosto de 2026, tenía solo siete seguidores y el único estudio publicado había sido el analizado en esta nota.
Página que compartió el viral solo cuenta con siete seguidores. Foto: Facebook
La página muestra actividad desde el pasado 3 de agosto. Foto: Facebook
La página en cuestión solo cuenta con cuatro publicaciones en total, una de ellas es el viral. Foto: Facebook
Además, la encuesta difundida no figuraba ni en la página web ni en las redes sociales oficiales de CPI. Una revisión de estos canales permitió comprobar que el informe más reciente relacionado con temas electorales había sido publicado a finales de mayo de 2026 y correspondía a un simulacro de votación para una eventual segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Durante la búsqueda también se encontró una encuesta de CPI publicada un mes antes, en abril de 2026. Se trataba de un simulacro de votación realizado antes de la primera vuelta que tenía bastante similitud con el diseño y la distribución del estudio viral. Sin embargo, algunas de sus características cambiaban, por lo que se realizó una comparación:
Similitudes en el diseño de la encuesta viral y una publicada por CPI. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR
Comparación #1. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR
Comparación #2. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR
Comparación #3. Foto: Facebook / CPI | Composición: LR
Ante los detalles encontrados, Verificador de La República se contactó con CPI para conocer si la encuesta viral era auténtica. La entidad no respondió directamente a la consulta. No obstante, días después se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó que se trataba de contenido falso.
Pronunciamiento de CPI vía redes sociales. Foto: Facebook
“No son nuestros resultados. No hemos realizado ni difundido ningún estudio de intención de voto para el municipio de Lima en las últimas semanas”, aclaró. Luego añadió que esto será presentado en los próximos días.
En síntesis, en redes sociales se ha difundido una supuesta encuesta de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana, atribuida a CPI y presentada como “confidencial”. Sin embargo, se identificaron diversas inconsistencias, como la reciente creación de la cuenta que difundió el contenido, la ausencia del sondeo en los canales oficiales de CPI y diferencias en el diseño y la presentación de los resultados respecto a estudios reales de la institución. Esta, poco después, confirmó la falsedad del material y aclaró que no había realizado ni difundido ningún estudio reciente sobre el tema.