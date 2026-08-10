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Momentos de tensión vivió Armonía 10 de Piura durante su presentación en la Plaza Cívica de Manchay en Pachacámac, la noche del domingo 9 de agosto. La agrupación tuvo que interrumpir su concierto por una balacera registrada cerca del escenario, mientras interpretaba 'Amor de estudiante'. Ante el peligro, los integrantes del staff alertaron a los músicos y les indicaron que abandonaran el escenario, mientras decenas de asistentes intentaban retirarse del lugar.

Horas después del incidente, la orquesta piurana se pronunció sobre la balacera y confirmó que todos sus integrantes se encontraban a salvo. “Todos estamos bien. Dios está con nosotros”, señaló la agrupación en sus historias de Instagram, donde también agradeció los mensajes de preocupación y apoyo de sus seguidores.

Mensaje de Armonía 10. Foto: Instagram

Armonía 10 tranquiliza a sus seguidores tras la balacera

Tras lo ocurrido, Armonía 10 confirmó que todos sus integrantes estaban bien y agradeció las muestras de preocupación recibidas a través de redes sociales. El mensaje permitió tranquilizar a sus seguidores, quienes expresaron su temor al conocer que la agrupación había quedado expuesta a una situación de peligro durante su presentación. “Gracias por su preocupación y sus lindos mensajes de apoyo”, se lee en el mensaje que compartieron.

La preocupación de los fanáticos también se relaciona con el duro golpe que sufrió la agrupación tras la pérdida de su vocalista Paul Flores, el 'Ruso', quien murió luego de un atentado en San Juan de Lurigancho. En ese contexto, el nuevo episodio de violencia generó nuevamente inquietud entre quienes siguen la trayectoria de la orquesta.

Pese a lo ocurrido en Manchay, la orquesta informó que continuaría con sus actividades programadas. En su mensaje compartido en Instagram, la agrupación señaló que se encontraba rumbo a San Lorenzo para continuar con sus compromisos y conciertos.

¿Qué pasó durante el concierto de Armonía 10 en Manchay?

La presentación de Armonía 10 en Manchay se desarrollaba con normalidad cuando, de manera repentina, integrantes del staff realizaron señales para que los músicos se retiraran del escenario. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, se reportaron cinco disparos cerca del escenario. Agentes policiales intervinieron durante el incidente y pidieron a los integrantes de la orquesta mantenerse agachados como medida de seguridad. Los músicos, además, utilizaban chalecos antibalas.

El hecho provocó momentos de pánico entre los asistentes, quienes comenzaron a abandonar rápidamente la Plaza Cívica de Manchay. Según los reportes difundidos sobre el incidente, no se registraron personas heridas. El fuerte volumen de la música habría impedido que el público percibiera las detonaciones inicialmente, mientras que el staff de la orquesta detectó rápidamente el peligro y actuó para proteger a los artistas.