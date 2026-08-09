Irán mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz hasta que EE. UU. acepte todas sus condiciones y ponga fin a las sanciones

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EE. UU. acepte todas sus condiciones, intensificando la tensión en Medio Oriente y afectando el transporte global de hidrocarburos. | Foto: AFP

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Irán anunció que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acepte todas las condiciones planteadas por Teherán, en una nueva escalada de la tensión en Medio Oriente. Los Guardianes de la Revolución consideran que la estratégica vía marítima continúa formando parte del escenario bélico.

La decisión afecta a una de las principales rutas para el transporte mundial de hidrocarburos y ocurre mientras persisten los ataques contra embarcaciones. Teherán exige, entre otros puntos, el levantamiento de las sanciones estadounidenses, la liberación de activos congelados y compensaciones por los daños provocados durante la guerra.

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Irán condiciona la reapertura de Ormuz a sus exigencias

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que la estrategia consiste en mantener cerrado el paso marítimo hasta obtener todas las concesiones reclamadas por el Gobierno iraní. "El estrecho es ahora para nosotros un verdadero escenario de guerra y no simplemente una vía marítima", señalaron, según declaraciones difundidas este domingo.

Entre las condiciones expuestas por Mohamad Baqer Zolqadr, jefe del Consejo de Seguridad de Irán, figura el fin de lo que Teherán denomina la “guerra y agresión” contra el país y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. También reclamó el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la liberación de los fondos iraníes congelados.

Zolqadr exigió además "la indemnización integral" por los daños ocasionados durante la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los Guardianes de la Revolución remarcaron posteriormente que el bloqueo continuará "hasta que el enemigo acepte todas nuestras condiciones".

Ataques contra buques elevan la tensión en la ruta petrolera

El tránsito por Ormuz se redujo considerablemente debido a los ataques contra embarcaciones que intentan atravesar el estrecho. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos denunció un "ataque hostil iraní con un misil" contra un petrolero de la compañía ADNOC, ocurrido cuando navegaba por esta ruta sin dejar víctimas.

La agencia marítima británica UKMTO informó posteriormente que otro barco fue alcanzado por un proyectil frente a la costa de Omán y sufrió un incendio que pudo ser controlado. No se pudo establecer si este incidente correspondía a la misma embarcación señalada por las autoridades emiratíes.

Omán, país situado en la otra orilla del estrecho, condenó los "ataques repetidos contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz", aunque evitó atribuirlos directamente a Teherán. Su Ministerio de Exteriores afirmó que las conversaciones sobre las condiciones de navegación avanzan en un ambiente "positivo y constructivo" y pidió evitar acciones que comprometan esos avances.

Teherán y Mascate buscan una salida diplomática

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que las conversaciones con Omán sobre el tránsito y la gestión de Ormuz "se acercan a su etapa final". Sin embargo, advirtió que la reapertura de la vía marítima dependerá también de que se atiendan las demás demandas planteadas por su Gobierno.

Araqchi negó, además, que exista una negociación directa entre Teherán y Washington. Según el ministro, ambos países se limitan a "intercambiar mensajes" mediante intermediarios, mientras Omán participa en las conversaciones destinadas a establecer las condiciones para recuperar la navegación.

Un memorando firmado en junio contempla que Irán y Omán definan las futuras reglas de tránsito por el estrecho en coordinación con otros países del Golfo y conforme al derecho internacional. Mientras continúan estas gestiones, los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, anunciaron un ataque contra una instalación petrolera saudita en la costa del mar rojo, aumentando la presión sobre otra ruta comercial estratégica.