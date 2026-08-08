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Perú vs Filipinas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 del Mundial sub 17 de Vóley 2026

El equipo dirigido por el entrenador Marcello Bencardino afrontará su cuarto duelo en el Mundial sub 17 ante Filipinas, en uno de los duelos más complicados para Perú hasta el momento.

Perú y Filipinas se enfrentan por el Mundial Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV
Perú y Filipinas se enfrentan por el Mundial Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: FPV
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La selección peruana de vóley sub 17 continúa con su participación en el Mundial sub 17 de Vóley 2026. La ‘blanquirroja’ se enfrentará ante Filipinas el próximo lunes 10 de agosto, desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Este duelo se llevará a cabo en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.

El conjunto dirigido por el brasileño Marcello Bencardino afrontará su cuarto partido en el certamen mundialista luego de haber sumado dos victorias y una derrota. La ‘Bicolor’ debutó con triunfo ante Túnez, mientras que en la segunda jornada cayó ante Venezuela y en su duelo más reciente, superó a México.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Mundial de Vóley Sub 17 2026: resultados y partidos de Perú en fase de grupos

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¿A qué hora juega Perú vs Filipinas por el Mundial sub 17 de Vóley 2026?

Este encuentro se disputará el lunes 10 de agosto e iniciará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs Filipinas?

El cotejo entre las selecciones de Perú y Filipinas se realizará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.

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¿En qué canal ver Perú vs Filipinas por el Mundial sub 17 de Vóley?

Puedes seguir este enfrentamiento por Latina (canal 2), medio que cuenta con los derechos del certamen. De igual manera, La República Deportes te llevará toda la cobertura para que no pierdas ninguna incidencia del encuentro.

¿Cómo ver Perú vs Filipinas online?

Este partido también se podrá ver a través de los canales digitales de Latina (aplicación y sitio web oficial). Asimismo, estará disponible en VBTV, con una suscripción mensual de 9.99 dólares.

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