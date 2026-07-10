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Digemid ordena el retiro y destrucción de leche limpiadora facial Premier por presencia de bacteria

Indecopi advierte a los consumidores verificar los números de lote de este cosmético, ya que su uso puede representar un riesgo para la salud. Se aconseja abstenerse de utilizarlo si coincide.

Digemid también incluyó en sus alertas al lote 2405058 de KETINOR 1080 mg (citrato de potasio).
Digemid también incluyó en sus alertas al lote 2405058 de KETINOR 1080 mg (citrato de potasio). | Foto: composición LR
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La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) dispuso el retiro inmediato y la destrucción de un lote de la leche limpiadora facial Milk Cleanser de la marca Premier, luego de que los controles de calidad detectaran la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La medida fue difundida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) mediante el Sistema de Alertas de Consumo.

La decisión también comprende el retiro de un medicamento y de un dispositivo médico que presentaron incumplimientos durante las evaluaciones realizadas por la autoridad sanitaria. Ante ello, las entidades exhortaron a los consumidores a revisar los números de lote de los productos involucrados y abstenerse de utilizarlos en caso de coincidencia.

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Leche limpiadora facial Premier: por qué la Digemid ordenó retirar un lote del mercado

La alerta sanitaria corresponde al lote 38481 de la leche limpiadora facial Milk Cleanser de la marca Premier, un producto destinado a remover impurezas y maquillaje del rostro. Durante las verificaciones de calidad se identificó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, motivo por el cual la Digemid determinó su retiro del mercado y la destrucción de todas las unidades pertenecientes a ese lote.

Debido a que este cosmético se aplica directamente sobre la piel, la autoridad sanitaria señaló que su uso podría representar un riesgo para la salud de los consumidores. Por ese motivo, recomendó verificar el número de lote antes de utilizar el producto y suspender su empleo si corresponde al señalado en la alerta.

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Digemid ordenó retirar un lote de crema limpiadora del mercado.

Digemid ordenó retirar un lote de crema limpiadora del mercado.

Ketinor y un catéter Foley también fueron retirados por incumplir controles de calidad

La Digemid también ordenó el retiro del lote 2405058 del medicamento KETINOR 1080 mg (citrato de potasio), utilizado, entre otras indicaciones, para prevenir la formación de cálculos renales. Según informó la entidad, el producto no superó el ensayo de disolución, lo que podría impedir que la tableta se disuelva correctamente en el organismo y afectar la eficacia del tratamiento.

A esta medida se suma el retiro del lote 24E04 del Foley Balloon Catheter 2 Way 16 FR, de la marca Megacare, tras detectarse defectos en sus características físicas durante el control de calidad. Indecopi recordó que los consumidores pueden consultar las alertas emitidas por la Digemid, revisar los lotes involucrados y reportar productos que representen un riesgo para la salud a través del Sistema de Alertas de Consumo.

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