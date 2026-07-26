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Cierre y restricciones en la Carretera Central: los horarios de la Sutran para hoy domingo y el 29 de julio

Excepciones incluyen ambulancias y vehículos de emergencias; además, se implementa el plan “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026” con 950 inspectores en operación.

La medida afecta a vehículos con peso superior a 3.5 toneladas en el tramo de Ñaña a Pucará, programada hasta el 29 de julio, controlando la congestión y la seguridad vial.
La medida afecta a vehículos con peso superior a 3.5 toneladas en el tramo de Ñaña a Pucará, programada hasta el 29 de julio, controlando la congestión y la seguridad vial. | Foto: Andina/Composición LR
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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) mantiene restricciones temporales para la circulación de vehículos de carga pesada en un tramo de la Carretera Central con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias. La medida busca facilitar el desplazamiento de los miles de viajeros que salen de Lima hacia la sierra central durante estas fechas.

La disposición comprende a los camiones con un peso superior a 3.5 toneladas que transiten entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 145, en el centro poblado de Pucará. Además de ordenar el tránsito, la entidad busca reducir la congestión vehicular y mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del país.

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Sutran restringe el tránsito de camiones en la Carretera Central durante el feriado largo

La restricción ya se aplicó durante las noches del 24 y 25 de julio y continúa con un último periodo programado para el miércoles 29 de julio, entre las 12:00 del mediodía y las 10:00 de la noche. Durante ese horario, los vehículos de carga pesada no podrán ingresar al tramo comprendido entre Ñaña y Pucará.

La Sutran precisó que los camiones que ya se encuentren dentro del corredor vial al inicio de la restricción dispondrán de un plazo máximo de cinco horas para salir del tramo. Una vez abandonada la zona restringida, no podrán volver a ingresar hasta que concluya el horario establecido por la autoridad.

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Conoce qué vehículos están exceptuados de la medida y cómo será la fiscalización por Fiestas Patrias

La medida no alcanza a las ambulancias, unidades de la Policía Nacional, compañías de bomberos, grúas, vehículos que transporten ayuda humanitaria, medicamentos o donaciones, ni a la maquinaria destinada a atender emergencias o trabajos de rehabilitación de vías. Asimismo, estará prohibido que los vehículos de carga estacionen en los márgenes de la carretera dentro del tramo restringido.

De forma paralela, la Sutran ejecuta el plan “Viaje Seguro: Fiestas Patrias 2026”, operativo que permanecerá vigente hasta el 3 de agosto. La estrategia contempla el despliegue de 950 inspectores que realizarán alrededor de 2,700 acciones de fiscalización en carreteras y terminales terrestres con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y reforzar el control contra el transporte informal.

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