Este es el animal que pone un huevo cada tres segundos, puede vivir hasta 50 años y habita en casi todo el planeta, excepto en la Antártida

Las termitas reinas ponen un huevo cada tres segundos lo que asegura colonias de millones de individuos. | Foto: Agronerga

Las termitas reinas ponen un huevo cada tres segundos lo que asegura colonias de millones de individuos. | Foto: Agronerga

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Las termitas son uno de los insectos más sorprendentes del reino animal por su extraordinaria capacidad reproductiva y la compleja organización de sus colonias. Aunque suelen ser conocidas por los daños que pueden causar en estructuras de madera, la ciencia ha revelado características que las convierten en un verdadero fenómeno biológico.

Entre los datos que más llaman la atención destaca el ritmo con el que se reproducen algunas especies. Sus reinas pueden poner un huevo cada tres segundos, vivir durante décadas y sostener poblaciones de millones de individuos, lo que explica el enorme éxito evolutivo de estos insectos en gran parte del planeta.

Con una longevidad de 30 a 50 años, una reina puede generar cientos de millones de descendientes.

¿Por qué las reinas de las termitas pueden producir tantos huevos?

Las especies de mayor tamaño cuentan con reinas capaces de medir hasta 11 centímetros de longitud. Una vez establecidas dentro del termitero, permanecen protegidas mientras su principal función consiste en garantizar la continuidad de la colonia mediante una reproducción constante.

Su capacidad es extraordinaria: ponen un huevo aproximadamente cada tres segundos, lo que equivale a más de 30.000 huevos al día. Gracias a este ritmo, una reina puede vivir entre 30 y 50 años y producir cientos de millones de descendientes a lo largo de su vida, permitiendo que algunas colonias superen varios millones de integrantes.

Estructura de un termiterio.

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¿Dónde viven las termitas y cómo logran formar colonias tan grandes?

Las termitas habitan en casi todos los continentes del mundo y solo están ausentes en la Antártida. Además, los científicos han identificado más de 3.000 especies, cada una con distintas formas de organización, alimentación y construcción de sus nidos.

El éxito de estos insectos no depende únicamente de la reina. Dentro de cada colonia existe una división de tareas entre obreras, soldados, rey y reina, donde cada grupo cumple una función específica para mantener el termitero, cuidar las crías y asegurar la supervivencia de toda la comunidad.