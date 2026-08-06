Fuerte incendio en Huaral: al menos 7 unidades de bomberos atienden emergencia en ferretería

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Un incendio de grandes proporciones se registra la tarde de este jueves 6 de agosto en Huaral. El siniestro se reporta en la intersección de la calle Jorge Chávez con alameda Los Héroes y ha movilizado a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos.

Según información preliminar, el fuego se habría iniciado en una ferretería que tendría productos inflamables. La energía eléctrica se ha suspendido en la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y de personal de emergencia. Hasta el momento solo se reportan daños materiales.

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Incendio en Huaral genera intensa humareda

Personal atiende la emergencia

Según la página oficial de los Bomberos, al menos siete vehículos han llegado hasta el lugar del siniestro, entre cisternas y unidades de rescate. También se hacen presente otras cisternas de la municipalidad de Huaral y jurisdicciones aledañas. El incendio generó algunas explosiones y una intensa humareda en la zona.

El establecimiento afectado se encontraría al frente de una Cooperativa de Ahorro y Crédito y de un conocido colegio. No obstante, al momento del siniestro no habían trabajadores ni estudiantes en estos lugares debido al feriado nacional de este 6 de agosto por la Batalla de Junín.

Empresa EMAPA facilitó cisterna para atender emergencia

Disponen apoyo ante emergencia

La empresa EMAPA Huaral S.A. informó que viene brindando apoyo con su camión cisterna en las labores para controlar el incendio registrado en la intersección de Alameda de los Héroes con la avenida Jorge Chávez.

“Nuestro personal se encuentra colaborando con el abastecimiento de agua para apoyar el trabajo del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios , contribuyendo a las acciones de respuesta ante esta emergencia. Invocamos a la ciudadanía a evitar transitar por la zona, facilitar el acceso de las unidades de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades competentes”, señaló la compañía a través de sus redes sociales.

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