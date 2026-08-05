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La circulación de trenes en el tramo Ollantaytambo-Machupicchu, en la región Cusco, fue suspendida temporalmente a raíz de un incendio forestal reportado en el kilómetro 107 de la vía férrea. La medida fue adoptada por el concesionario ferroviario y los operadores ferroviarios de la vía, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) la noche del 4 de agosto.

La cartera indicó que realiza un permanente monitoreo a esta situación a través de la Red de Protección al Turista y solicitó la comprensión de los viajeros nacionales y extranjeros ante las medidas adoptadas por Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetransa). Esta disposición busca “salvaguardar la integridad de los pasajeros, del personal operativo y garantizar condiciones seguras y adecuadas para restablecer el funcionamiento de la vía férrea”, señaló el sector.

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Incendio en Cusco obliga a cerrar tramo hacia Machupicchu

Según la Comisaría de Ollantaytambo, el incendio forestal de tipo subterráneo se registró a la altura del kilómetro 107 de la vía férrea. El fuego se habría activado la tarde del 4 de agosto, provocando la caída de piedras, ramas y árboles de la parte superior de una ladera a los rieles.

La Policía recibió el reporte de suspensión preventiva de Fetransa, concesionario de la vía, y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), y señaló que el siniestro devoró más de una hectárea de vegetación nativa, propia de ceja de selva.

Brigadistas atienden la emergencia y policías orientan a turistas

Al lugar del siniestro concurrieron alrededor de 23 brigadistas del Sernanp para efectuar los trabajos de control y liquidación del fuego. Además, el capitán PNP Fredy Mora señaló que agentes policiales permanecen en las estaciones de Machu Picchu y Ollantaytambo brindando recomendaciones a los usuarios, turistas nacionales y extranjeros, y operadores en turismo ante la emergencia.

Comunicado del Mincetur

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