Actividades gratuitas para niños: Artesco presenta la exposición Dibuja, Colorea y Ayuda 2026

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La exposición nacional “Dibuja, Colorea y Ayuda 2026”, organizada por Artesco, llega a Lima, Piura, Huancayo y Arequipa para presentar las mejores obras creadas por más de 82 mil niños, niñas y adolescentes entre 3 a 14 años que participaron en el concurso de dibujo y coloreo. El ingreso a cada exposición será gratuito y contará con actividades para toda la familia.

Bajo el concepto de “Descubramos la pasión peruana por el fútbol”, los participantes dejaron a flote su creatividad, imaginación y expresión artística para demostrar su manera de vivir el deporte. Cada pieza artística demostró cómo el arte cuenta historias, comparte emociones y fortalece la identidad desde la creatividad.

Dibuja, Colorea y Ayuda 2026 recorrerá cuatro ciudades del Perú

Por segundo año consecutivo, Artesco decide mostrar una selección de las obras más representativas del concurso mediante una exposición cultural completamente gratuita y dirigida al público en general.

El recorrido de las Exposiciones Nacionales Dibuja, Colorea y Ayuda comenzará en Lima del 7 al 14 de agosto en el Hall Cajeros del Ministerio de Cultura. Desde el viernes 14 de agosto, la exposición llegará a Piura, el jueves 20 de agosto a Huancayo y el 27 tendrá una parada en Arequipa.

Actividades gratuitas en Lima para toda la familia durante la exposición

Como parte de la programación especial en Lima, los asistentes a la exposición podrán participar gratuitamente en talleres artísticos, cuentacuentos, freestyle fútbol, caricaturas, talleres de plastilina, “Pinta tu pelota”, la zona interactiva “Patea al arco” y otras actividades diseñadas para niños y adultos.

Conoce el cronograma de actividades en Lima de las Exposiciones Nacionales Dibuja, Colorea y Ayuda 2026. Foto: difusión.

La propuesta en Lima busca combinar la exhibición de las obras con actividades didácticas, donde la creatividad y la imaginación serán las protagonistas.

Artesco impulsa la creatividad infantil a través del arte

Por seis años consecutivos, “Dibuja, Colorea y Ayuda 2026”, reúne a escolares de todo el país con una misión en común: imaginar, crear y expresar su manera de ver el mundo sin temor a nada. Ahora, en su segunda edición, las Exposiciones Nacionales buscan demostrar la creatividad presente en los menores.

Estas actividades demuestran que Artesco reafirma su compromiso de seguir fomentando espacios donde la imaginación, arte y creatividad puedan compartirse. Y que inspirar a nuevas generaciones a desarrollar su expresión artística es una oportunidad para contribuir al futuro del país.

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