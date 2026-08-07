Electro Oriente impulsa el desarrollo de la frontera con la construcción de la Central Solar de San Antonio del Estrecho

Con esta infraestructura, se espera mejorar el comercio y la inversión local en San Antonio del Estrecho. Foto: difusión.

Con esta infraestructura, se espera mejorar el comercio y la inversión local en San Antonio del Estrecho. Foto: difusión.

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Nuestro equipo encabezado por la Gerencia General, continúa con el fortalecimiento de la continuidad del servicio eléctrico en una de las zonas más estratégicas y sensibles de la Amazonía peruana. Ejecutando la construcción de la Central Solar Fotovoltaica San Antonio del Estrecho, una obra que representa una de las inversiones más importantes en infraestructura energética para la frontera norte del país y que registra un avance físico del 39%.

La central contará con 2 912 paneles fotovoltaicos de 620 watios pico, capaces de generar aproximadamente 1,8 megavatios, además de un moderno sistema de almacenamiento de energía que permitirá utilizar la electricidad producida durante el día incluso en horario nocturno.

El proyecto permitirá incorporar energía renovable al sistema eléctrico local mediante una moderna microrred híbrida que combinará generación fotovoltaica, almacenamiento mediante baterías (BESS) y sistemas de respaldo, garantizando un suministro eléctrico más continuo, estable y confiable durante las 24 horas del día.

San Antonio del Estrecho, capital de la provincia del Putumayo, Departamento de Loreto, es mucho más que una localidad amazónica. Su ubicación, frente al territorio colombiano y en una de las fronteras más extensas y complejas del país, la convierte en un punto estratégico para la presencia del Estado peruano, la integración nacional y la protección de la soberanía.

Esta nueva infraestructura energética fortalecerá los servicios que recibe la ciudadanía y contribuirá a generar condiciones más favorables para el comercio, el emprendimiento y la inversión local.

Tecnología adaptada a la Amazonía

De acuerdo con el reporte técnico del proyecto, ya concluyeron el proceso desbosque y la movilización de equipos, mientras que el movimiento de tierras alcanza el 98 %, el trazo y replanteo el 75 % y las bases para los equipos eléctricos registran un avance del 50 %. En las siguientes semanas se iniciará el montaje electromecánico de paneles, estructuras e inversores.

Los equipos de última generación son trasladados por vía fluvial, uno de los principales retos logísticos del proyecto, cuya culminación está prevista para el próximo año, sujeta a las condiciones climáticas propias de la Amazonía.

Cercanía con la población

Paralelamente al avance de la obra, Electro Oriente desarrolla jornadas informativas con autoridades, dirigentes y vecinos para explicar el funcionamiento del proyecto, absolver consultas y fortalecer la cultura de seguridad eléctrica.

Con la construcción de la Central Solar Fotovoltaica San Antonio del Estrecho, Electro Oriente no solo incorpora energía limpia a una de las zonas más alejadas del país, sino que contribuye a consolidar las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, la integración territorial y el fortalecimiento de la presencia del Estado en una frontera estratégica para el Perú.

[PUBLIRREPORTAJE]