Electro Oriente impulsa energía limpia y confiable en las fronteras de Loreto

La Central Solar Caballococha avanza al 50 % en su construcción y la Central Solar El Estrecho al 31 %. Foto: difusión.

La Central Solar Caballococha avanza al 50 % en su construcción y la Central Solar El Estrecho al 31 %. Foto: difusión.

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Al mes de julio de 2026, la Central Solar Caballococha registra un avance físico general de 50 %, mientras que la Central Solar El Estrecho alcanza el 31 %. Ambas infraestructuras forman parte del proceso de modernización de los sistemas eléctricos aislados de Loreto, donde las condiciones geográficas y las complejas rutas de transporte demandan soluciones energéticas adaptadas a la realidad amazónica.

Caballococha, próxima a la triple frontera con Colombia y Brasil, y San Antonio del Estrecho, a orillas del río Putumayo, son localidades estratégicas para la presencia del Estado. Fortalecer su sistema de generación eléctrica permitirá brindar un suministro más confiable a los servicios y actividades de esta zona fronteriza.

Caballococha alcanza hitos en el montaje de equipos

En la Central Solar Caballococha ya culminaron los trabajos preliminares y el montaje de las estructuras. La instalación de paneles solares alcanza el 60 % y la de inversores, el 50 %, mientras continúan las obras civiles y eléctricas. Luego se realizarán las conexiones, pruebas y puesta en funcionamiento de la microrred.

San Antonio del Estrecho avanza en obras preliminares y civiles

En San Antonio del Estrecho ya culminaron el desbosque y el traslado de equipos y materiales. El movimiento de tierras y la limpieza alcanzan el 98 %, el trazo del terreno el 75 % y las bases para los equipos eléctricos el 50 %. Luego se instalarán las estructuras, los paneles solares, los inversores y los sistemas eléctricos, antes de realizar las pruebas y poner en funcionamiento la central.

Energía solar con respaldo para un servicio más confiable

Las nuevas centrales integrarán paneles solares, baterías y equipos de generación térmica de respaldo. Durante el día, los paneles producirán electricidad y almacenarán parte de la energía en las baterías, para utilizarla durante la noche o en periodos de menor radiación solar.

Ante una contingencia o un incremento de la demanda, los equipos térmicos entrarán en operación para respaldar el suministro. Este sistema permitirá reducir el consumo de diésel y las dificultades asociadas al transporte de combustible hacia localidades de difícil acceso, además de disminuir las emisiones contaminantes y el ruido generado por las centrales térmicas.

“La incorporación de generación solar y sistemas de almacenamiento permitirá fortalecer la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en estas localidades, especialmente frente a las contingencias logísticas y climáticas propias de la Amazonía. Esta infraestructura representa un avance técnico importante para contar con un sistema más seguro, eficiente y preparado para atender la demanda”, señaló Bobnet Manrique García, gerente general de Electro Oriente S.A.

Energía para el desarrollo y la protección de la Amazonía

Además de modernizar la generación eléctrica, estas centrales contribuirán a crear mejores condiciones para el funcionamiento de los servicios de salud, las instituciones educativas, las entidades públicas, el comercio y las actividades productivas. Su implementación permitirá aprovechar una fuente renovable, proteger el entorno amazónico y fortalecer la presencia del Estado en zonas estratégicas de frontera.

Las obras incluyen paneles solares y sistemas de respaldo térmico, asegurando un suministro eléctrico confiable. Foto: difusión.

“Estas centrales representan mucho más que nueva infraestructura eléctrica. Significan mejores condiciones para la educación, la salud, el comercio y el desarrollo de nuestras poblaciones fronterizas. Apostar por energía limpia en Caballococha y San Antonio del Estrecho es cuidar la Amazonía y, al mismo tiempo, acercar oportunidades y servicios esenciales a las familias que construyen patria desde las zonas más alejadas del país”, afirmó el presidente del Directorio de Electro Oriente S.A., C.P.C. Gabriel Valentín Souza Panaifo.

En estas Fiestas Patrias, Electro Oriente reafirma que el desarrollo del Perú también se construye desde sus fronteras. Llevar energía moderna, confiable y ambientalmente responsable a Caballococha y San Antonio del Estrecho contribuirá a fortalecer la integración territorial y a generar mejores condiciones para el progreso sostenible de la Amazonía peruana.

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