El Gobierno apuesta por el factoring para reactivar las empresas: ¿Qué es y cómo funciona?

El factoring permite a las empresas adelantar el cobro de facturas, obteniendo capital rápido sin incurrir en nuevas deudas. Foto: difusión.

El factoring permite a las empresas adelantar el cobro de facturas, obteniendo capital rápido sin incurrir en nuevas deudas. Foto: difusión.

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Durante su reciente mensaje a la nación, la presidenta anunció que el Gobierno impulsará el factoring como una de las medidas para fortalecer la reactivación económica y facilitar el acceso al financiamiento de las empresas. El anuncio vuelve a poner en agenda un mecanismo que, desde hace varios años, viene ayudando a miles de negocios a convertir sus facturas por cobrar en capital de trabajo sin necesidad de adquirir nuevas deudas.

En un contexto donde mantener un flujo de caja saludable es clave para el crecimiento, el factoring se ha consolidado como una alternativa que permite a las empresas obtener liquidez de manera rápida, cumplir con sus obligaciones y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Pero, ¿cómo funciona y por qué cada vez más empresas lo incorporan dentro de su estrategia financiera?

¿Qué es el factoring?

En el Perú, es común que las micro y pequeñas empresas otorguen plazos de pago de 30, 60, 90 o hasta 120 días a sus clientes. Si bien esta práctica les permite concretar más ventas, también puede afectar su flujo de caja al retrasar el ingreso de dinero que necesitan para cubrir gastos operativos, pagar proveedores o aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Ante esta realidad, el factoring se ha convertido en una solución financiera cada vez más utilizada. Este mecanismo permite a las empresas ceder sus facturas por cobrar a una entidad especializada, como Factoring Prestamype , y recibir de forma anticipada gran parte de su valor. Así, transforman las ventas realizadas a crédito en liquidez inmediata, sin necesidad de esperar al vencimiento de las facturas.

¿Cómo funciona el factoring?

Supongamos que tu empresa emitió una factura por S/50,000 con un plazo de pago de 90 días. En lugar de esperar ese tiempo para disponer del dinero, el factoring te permite adelantar el cobro y acceder a liquidez inmediata a cambio de una comisión.

Con Factoring Prestamype, puedes obtener el adelanto de tus facturas de manera rápida para contar con el capital que necesitas cuando más lo requieres. Una vez que tu cliente realice el pago de la factura, recibirás el monto restante, descontando los costos del servicio. Así, conviertes tus ventas a crédito en capital de trabajo para cubrir gastos, aprovechar nuevas oportunidades y continuar impulsando el crecimiento de tu empresa.

¿Quieres saber cuánto podrías adelantar? Simula el adelanto de tus facturas en menos de un minuto haciendo clic AQUÍ .

Beneficios del factoring de Prestamype

Con el factoring, puedes transformar tus facturas por cobrar en liquidez inmediata para fortalecer el flujo de caja de tu empresa, cubrir gastos operativos y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Conoce cómo Factoring Prestamype puede ayudarte a acceder a financiamiento de forma rápida y descubre todos sus beneficios:

Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

Liquidez inmediata: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar. Además, evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Además, Prestamype cuenta con un simulador de factoring que te permite estimar, en menos de un minuto, el monto aproximado que podrías recibir al adelantar el cobro de tus facturas. Descubre cuánto capital podrías obtener y realiza tu simulación haciendo clic AQUÍ .

Requisitos para hacer factoring en Prestamype

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes 3 requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, deberás contar con los siguientes 4 documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

No dejes que los plazos de pago limiten el crecimiento de tu empresa. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata con Factoring Prestamype y accede al capital que necesitas para seguir operando y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Simula el adelanto de tus facturas en menos de un minuto y conoce cuánto podrías recibir haciendo clic AQUÍ .

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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