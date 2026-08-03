Trujillo alcanzará temperaturas de hasta 36 °C, según Senamhi: alertan por riesgo de incendios forestales

Las autoridades advierten sobre el riesgo de incendios forestales, debido a la combinación del calor, el aumento de vientos y altos niveles de radiación ultravioleta en la región. | Foto: composición LR

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Los próximos días estarán marcados por un nuevo episodio de altas temperaturas en Trujillo y otros distritos de la región La Libertad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, hasta el martes 4 de agosto, se esperan valores máximos de entre 30 y 36 °C, acompañados de un incremento en la intensidad del viento y mayores niveles de radiación ultravioleta.

Las condiciones previstas no solo generarán un ambiente más cálido de lo habitual, sino que también incrementarán la probabilidad de incendios forestales en distintas provincias liberteñas. Frente a este escenario, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y adoptar medidas preventivas para evitar emergencias.

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¿Qué distritos de Trujillo y La Libertad registrarán las temperaturas más altas, según Senamhi?

El aviso meteorológico N.° 299-2026 del Senamhi identifica a Trujillo, Huanchaco, Salaverry, Moche, La Esperanza, El Porvenir, Alto Trujillo, Florencia de Mora, Víctor Larco y Laredo como los distritos donde se presentarán las temperaturas más elevadas durante este periodo. La entidad también indicó que no se descarta que estas condiciones se prolonguen si persisten los factores atmosféricos que favorecen el incremento del calor.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COER) de Trujillo señaló que la capital liberteña podría alcanzar una temperatura máxima de 36 °C, un registro superior a los valores que normalmente se presentan en esta época. El pronóstico también considera jornadas calurosas en Simbal y Poroto, además de algunos sectores ubicados en Laredo y Huanchaco.

El COER de Trujillo advierte posibles temperaturas máximas de 36 °C en la capital liberteña y refuerza la alerta amarilla por incendios en varias provincias de la región.

Aumento de vientos y radiación UV eleva el riesgo de incendios forestales en La Libertad

El reporte del Senamhi añade que durante las tardes se prevé un incremento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 kilómetros por hora. A este panorama se suma una mayor intensidad de la radiación ultravioleta, factores que favorecen la rápida propagación del fuego en áreas con cobertura vegetal.

Debido a estas condiciones, se mantiene una alerta amarilla por riesgo de incendios forestales en las provincias de Chepén, Pacasmayo, Ascope, Trujillo y Virú. Asimismo, las autoridades advirtieron que algunos distritos de Sánchez Carrión, Pataz y Bolívar también podrían verse comprometidos, por lo que recomendaron evitar acciones que puedan originar incendios y seguir las indicaciones emitidas por los organismos competentes.