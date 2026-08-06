La temperatura mínima más baja del invierno en Perú | Composición LR / Andina

La temperatura mínima más baja del invierno en Perú | Composición LR / Andina

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El sector de Patahuasi, del distrito de Yanahuara, en la región Arequipa, registró la temperatura mínima más baja en lo que va la estación de invierno 2026 en Perú. La zona reportó 21 grados bajo cero, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Los especialistas habían pronosticado que en zonas sobre los 4.000 metros de altura —como es el caso de Patahuasi— se presentarían temperaturas mínimas de hasta 17 grados bajo cero entre el 4 y 6 de agosto. Sin embargo, este margen fue superado por esta zona de la sierra arequipeña.

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¿Cómo es Patahuasi, la zona que registró la temperatura más baja del invierno en Perú 2026?

Patahuasi está ubicado en la comunidad andina de Tambo Cañahuas, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es un pequeño poblado que tiene como principal actividad económica la crianza de alpacas y está dentro de la jurisdicción de la provincia de Arequipa.

Es una de las zonas más frígidas de la región sureña. Según sus pobladores, el agua que proviene de los caños se congela antes de llegar al suelo, al igual que los riachuelos o arroyos. En algunos casos, la piel de sus habitantes se pone roja y se cuartea debido al frío.

¿Cuál es el pronóstico para Arequipa en los próximos días de agosto?

En un nuevo aviso, el Senamhi informó que se registrará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra de Arequipa del 5 al 7 de agosto. Este pronóstico tendría impacto en las ocho provincias de la región.

El organismo prevé que la temperatura en la costa oscile entre 23°C y 34°C, mientras que en la sierra podría variar entre 14°C y 27°C. El incremento de los valores contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Se recomienda a la población usar bloqueador, ropa de manga larga, sombrero e ingerir líquidos.

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