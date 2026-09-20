Relatoría Especial de la CIDH condena asesinato de 'La China Polo': “que se considere su oficio dentro del móvil"
La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash fue asesinada a balazos el 19 de septiembre durante una actividad proselitista en Caraz. La Policía detuvo a un presunto implicado y el Ministerio Público inició una investigación por el crimen.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', ocurrido el último sábado 19 de septiembre en Caraz, Áncash.
El organismo internacional pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva y que se considere su labor periodística entre los posibles móviles del crimen.
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La Relatoría Especial recordó además que los asesinatos y ataques contra periodistas requieren investigaciones “diligentes, imparciales y efectivas”. Además, citó sus estándares sobre prevención, protección y justicia para trabajadores de medios de comunicación. El pedido busca que las autoridades no descarten la actividad periodística de Aponte como una posible razón detrás del ataque.
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La China Polo fue atacada a balazos cerca de las 12:40 p. m., cuando participaba en una actividad proselitista en las inmediaciones de un mercado de Caraz. La comunicadora postulaba al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. El ataque también dejó personas heridas.