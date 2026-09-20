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Sociedad

Policía de Ate es condenado a más de 3 años de prisión por apropiarse de S/880 destinados al Banco de la Nación

La sentencia incluye 176 jornadas de trabajo comunitario y una multa de S/3.056.90, además de S/5.000 de reparación civil, reafirmando el compromiso del Ministerio Público contra la corrupción.

La sentencia incluye tres años y cinco meses de prisión convertidos en trabajo comunitario, multas y reparación civil. La PNP reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción.
La sentencia incluye tres años y cinco meses de prisión convertidos en trabajo comunitario, multas y reparación civil. La PNP reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción.Foto: composición LR
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Un suboficial técnico de primera de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado por apropiarse indebidamente de S/880 que debían ser depositados en el Banco de la Nación como parte de un acuerdo reparatorio a favor del Estado. El hecho ocurrió el 1 de julio de 2020, en la Comisaría de Ate Vitarte, donde el agente se desempeñaba en la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito.

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este obtuvo la sentencia contra Elías Ortega por el delito de peculado doloso por apropiación. El proceso terminó mediante conclusión anticipada del juicio oral, luego de que el acusado reconociera su responsabilidad penal por la disposición irregular del dinero recibido de un ciudadano.

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Policía de Ate omitió depositar S/880 y utilizó el dinero para beneficio personal

Según la acusación fiscal, Ortega recibió los S/880 después de que se aprobara un acuerdo de principio de oportunidad dentro de una investigación desarrollada en la Comisaría de Ate Vitarte. El dinero debía seguir el procedimiento establecido y ser ingresado mediante un depósito formal en una cuenta del Banco de la Nación.

Sin embargo, el suboficial no realizó dicha operación y, de acuerdo con lo acreditado durante el proceso, destinó el monto a su propio beneficio. Para sustentar la imputación, el Ministerio Público presentó documentación relacionada con el principio de oportunidad, la constancia que acreditaba la entrega del dinero y el comprobante del depósito judicial efectuado posteriormente para devolver los S/880, luego de que se iniciaran las acciones por el hecho.

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Sentencia contra suboficial incluye trabajo comunitario, inhabilitación y reparación civil

La resolución judicial estableció para Elías Ortega una pena de tres años, cinco meses y cuatro días de prisión efectiva. No obstante, la sanción fue convertida en 176 jornadas de trabajo comunitario. Además, se impuso un periodo de inhabilitación equivalente a la pena determinada por el juzgado.

La sentencia también contempla 154 días-multa, cuyo monto asciende a S/3056.90, así como el pago de S/5000 por concepto de reparación civil. La Fiscalía señaló que la condena fue conseguida por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, a cargo de la investigación sustentada por el fiscal provincial Richter Eliseo Rengifo Ramírez. El Ministerio Público reiteró su actuación contra hechos de corrupción vinculados con integrantes de las fuerzas del orden y recordó que los pagos destinados al Estado deben ser administrados conforme al procedimiento correspondiente.

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