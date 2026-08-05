Cusco: funcionario reconoce falta de control en parque arqueológico de Chinchero, pero descarta daños al patrimonio

Turistas fueron captados jugando un partido de fulbito en el parque arqueológico de Chinchero | Foto: Cortesía

Turistas fueron captados jugando un partido de fulbito en el parque arqueológico de Chinchero | Foto: Cortesía

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La difusión de imágenes en las que un grupo de turistas juega un partido de fulbito con niños de la zona en el parque arqueológico de Chinchero, en la provincia de Urubamba (Cusco), generó preocupación sobre el control y la protección del patrimonio cultural. Al respecto, el subdirector de Patrimonio Cultural de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, Zenobio Valencia García, confirmó que las autoridades tomaron conocimiento del hecho de manera inmediata.

“El día que se difundió a través de los medios se ha tomado conocimiento del caso a través del jefe de parque”, indicó el funcionario, quien precisó que se dispuso la intervención correspondiente mediante el responsable del sitio arqueológico. “Tenemos que entender que Chinchero es un caso sui generis, está el área monumental juntamente con el área urbana. Los pobladores necesariamente tienen que atravesar el sitio arqueológico para llegar a sus viviendas o áreas de cultivo”, detalló.

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En ese sentido, señaló que el parque cuenta con múltiples accesos, lo que complica las labores de vigilancia. “Tenemos entre cuatro a cinco accesos, incluido el de la zona de Poc Poc. Los vigilantes no solamente atienden una sola entrada, sino varias, lo que genera dificultades”, sostuvo.

Descartan daños al patrimonio

El funcionario también reconoció que la alta afluencia turística en los últimos días superó la capacidad de control del personal. “No nos hemos abastecido para el control, porque hay que destinar vigilantes no solo a Chinchero, sino a otros sitios como Moray. Actualmente trabajan 24 personas, pero se necesitarían por lo menos 35 para una atención óptima”, afirmó.

Finalmente, Valencia descartó daños al patrimonio cultural y calificó lo ocurrido como un hecho aislado. “No ha habido ningún tipo de afectación, solamente ha sido un incidente. Sin embargo, esto debe servir como precedente para evitar que en el futuro ocurra un atentado al patrimonio”, puntualizó.

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