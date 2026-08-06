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Identifican a montañista chileno que falleció tras caer del nevado Huascarán: tenía solo 21 años

El joven alpinista perdió la vida tras caer de una altura aproximada de 900 metros mientras escalaba la ruta Gusher, una de las más complicadas del nevado de Áncash. Su cuerpo fue recuperado y llevado a la morgue.

Joven chileno falleció tras sufrir accidente en el nevado Huascarán
Joven chileno falleció tras sufrir accidente en el nevado Huascarán | Composición LR / Andina
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El montañista chileno que falleció tras sufrir un accidente durante el ascenso al nevado Huascarán, en Áncash, fue identificado como Andrés Regueiro, de 21 años. El turista perdió la vida luego de caer aproximadamente 900 metros mientras escalaba la ruta Gusher, ubicada en la cara noreste de la montaña, el 4 de agosto.

Tras varias horas de trabajo en una zona de difícil acceso y bajo condiciones extremas, su cuerpo fue ubicado al mediodía del 5 de agosto por rescatistas de la Policía de Alta Montaña y del Socorro Andino Peruano. Posteriormente, fue evacuado para su traslado a la morgue, donde se realizarán las diligencias de ley.

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Nueva tragedia en el Huascarán

El accidente fue reportado el último martes alrededor de las 3.00 p. m. por un compatriota del turista chileno que llegó hasta el puesto de guardaparques. El extranjero Michael Millán, de 31 años, informó que su compañero de cordada había sufrido una caída durante la escalada, según el especialista en Gestión del Riesgo del Parque Nacional Huascarán, Edson Ramírez.

El funcionario explicó que el siniestro ocurrió en la ruta Gusher, una vía abierta en 1978 y considerada una de las más técnicas y peligrosas del Huascarán Norte. Agregó que, debido a su elevada complejidad, la pronunciada pendiente y el constante desprendimiento de rocas, muy pocos montañistas la recorren.

Tres andinistas continúan desaparecidos

Este nuevo siniestro ocurrió después de que se levantara la restricción temporal del acceso en el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán. La medida estuvo vigente del 20 de julio con la finalidad de garantizar la seguridad de los montañistas y facilitar las labores de búsqueda y rescate de tres andinistas peruanos que se encuentran desaparecidos en la montaña desde el 14 de julio.

A estos accidentes en el Huascarán se suma otro reportado el 16 de julio cuando una avalancha provocó la muerte de un porteador y dejó heridos a un turista y a un guía oficial de montaña. El hecho ocurrió en el sector La Canaleta, una de las rutas de ascenso al pico más alto del Perú, mientras equipos especializados buscaban a los tres montañistas peruanos desaparecidos desde días atrás.

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