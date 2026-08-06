Familia de mototaxista asesinado por deuda de S/ 7 denuncia que aún no puede retirar su cuerpo de la morgue

Familiares de la víctima solicitan la entrega del cuerpo de la morgue. | Composición LR

Familiares de la víctima solicitan la entrega del cuerpo de la morgue. | Composición LR

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El dolor de la familia de Martín Cisneros Peña no terminó con su asesinato. A casi 72 horas del crimen ocurrido en el distrito de Los Olivos, sus familiares denuncian que aún no pueden retirar el cuerpo de la Morgue Central de Lima para darle sepultura y cumplir su último deseo: cremar sus restos y trasladar sus cenizas a Venezuela.

El ciudadano venezolano, quien trabajaba como mototaxista en Lima, murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una presunta discusión originada por una deuda de S/7, aunque sus familiares no descartan que el hecho esté relacionado con un posible cobro de cupos.

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Familia denuncia trabas para recuperar el cuerpo

En conversación con La República, Lucxomer Peña, tía de la víctima, explicó que ha presentado fotografías, tatuajes, características físicas y otras señas particulares para acreditar la identidad de su sobrino. Sin embargo, asegura que las autoridades continúan exigiendo las huellas dactilares.

"Me hicieron la entrevista e hice los reportes de los tatuajes, de que tenía problemas en los dientes, entregué fotos del pie que tenía un dedo torcido y con eso todavía no me hacen entrega del cuerpo. Me piden las huellas digitales porque él entró de manera irregular", relató.

Según contó, desde el asesinato la familia ha recorrido distintas instituciones en busca de una solución. Primero acudieron a la Morgue Central de Lima, donde les indicaron que debían obtener información del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela. Posteriormente, fueron derivados a la Fiscalía del Callao, la Depincri de Los Olivos y otras dependencias policiales.

Pese a estas diligencias, sostienen que ninguna entidad les ha brindado una respuesta que permita retirar el cadáver. Incluso, afirman que algunos funcionarios les indicaron que las fotografías, los tatuajes y otras características físicas serían suficientes para identificarlo, aunque el procedimiento continúa sin resolverse.

El crimen que conmocionó a Los Olivos

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Martín Cisneros llevaba aproximadamente seis meses viviendo en Lima y trabajaba como mototaxista para sostenerse económicamente.

El pasado fin de semana habría sido atacado durante una discusión por el cobro de una deuda de S/7, aunque la familia señala que tampoco se descarta que el hecho esté vinculado con un presunto caso de extorsión. La agresión terminó con una puñalada en el pecho que acabó con su vida.

Tras conocerse el crimen, compañeros de trabajo se comunicaron con la familia para expresar sus condolencias y brindar apoyo económico.

"Era un muchacho de bien, que lo que hacía era trabajar", recordó su tía. La familia señaló que no presentará una denuncia adicional para esclarecer las circunstancias del asesinato debido al temor de sufrir posibles represalias.

El último pedido de la familia

Este miércoles, la principal preocupación de sus seres queridos ya no es el proceso judicial, sino recuperar el cuerpo para despedirlo.

Su intención es cremar los restos de Martín y enviar sus cenizas a Venezuela, donde sus abuelos de crianza esperan darle el último adiós.

"Lo que le pido a las autoridades es que, por favor, se toquen el corazón. Necesitamos que nos entreguen el cuerpo para poder cremarlo y enviarlo a Venezuela", expresó su tía.

Mientras tanto, el cuerpo del ciudadano venezolano permanece en la Morgue Central de Lima, mientras su familia continúa realizando gestiones para lograr su entrega.

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